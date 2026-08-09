Desnudos y en bicicleta: 500 personas protagonizaron una insólita marcha en Alemania

Cerca de 500 personas recorrieron desnudas en bicicleta las calles de Berlín durante el estreno de la “Marcha Mundial en Bicicleta Desnudos” este domingo. La iniciativa atravesó distintos puntos de la capital de Alemania y combinó la defensa de la diversidad de los cuerpos con mensajes vinculados al cuidado del ambiente.

La manifestación fue protagonizada por integrantes del movimiento FKK (Freikörperkultur), una corriente vinculada con el nudismo alemán. Los participantes recorrieron más de 30 kilómetros y pasaron por algunos de los lugares más reconocidos de la ciudad.

El trayecto comenzó en Mauerpark, atravesó el distrito gubernamental y terminó en Treptow. Según datos proporcionados por la policía de Berlín a ANSA, participaron alrededor de 500 naturistas. La jornada tuvo además temperaturas de hasta 30 grados en la zona de la Puerta de Brandeburgo.

Los organizadores remarcaron que la manifestación no tuvo una finalidad sexual. La propuesta buscó reivindicar la aceptación de la diversidad de los cuerpos y cuestionar la idea de que el naturismo pretende establecer una apariencia uniforme.

En ese sentido, los impulsores reformularon el tradicional lema “Desnudos somos todos iguales” para poner el foco en las diferencias corporales. También incorporaron consignas relacionadas con la protección del clima y el medio ambiente.

EFE

Uno de los organizadores explicó que la desnudez permite prescindir de “máscaras y símbolos de status”, en referencia a las diferencias sociales que pueden expresarse a través de la vestimenta.

Una tradición que perdió integrantes en Alemania

El movimiento nudista tiene una larga tradición en Alemania y fue especialmente extendido en la antigua RDA. Sin embargo, la cantidad de integrantes de las organizaciones naturistas disminuyó durante las últimas décadas.

De acuerdo con la agencia EFE, la Federación Nudista contaba con 65.000 miembros en los años 90, mientras que actualmente reúne alrededor de 34.000 personas.

La movilización en Berlín buscó darle visibilidad a esta práctica y vincularla con cuestiones como la diversidad corporal, la libertad individual y el cuidado ambiental.