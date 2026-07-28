Un campeón del mundo con Alemania liquidó a la Selección argentina de Scaloni: "Fue un mal ejemplo"

En medio de la campaña "anti Selección", un histórico exjugador alemán se sumó a las críticas contra Argentina y lo hizo con frases lapidarias.

La Selección argentina sigue dando que hablar en todo el mundo. Aunque ya pasó el Mundial 2026, las repercusiones hacia el equipo de Lionel Scaloni continúan apareciendo y, esta vez, quien apuntó con munición gruesa fue Rudi Völler, campeón del mundo con Alemania en el Mundial 1990.

Los dardos de Völler contra la Selección argentina Durante una exposición en el Congreso Internacional de Entrenadores de la BDFL, el exdelantero no tuvo piedad al referirse a una Albiceleste ya acostumbrada al bastardeo. "Y por supuesto, se notó esa simpatía por Argentina... fue un mal ejemplo. Muchos lo tomaron como modelo, pero me parece una discusión un poco hipócrita. De repente, los argentinos eran la vara con la que medir todo. A mí no me gustaría tener un equipo que juegue como Argentina. Lo de ellos no tuvo mucho que ver con el fútbol", disparó.

Las palabras de Völler provocaron aplausos entre los presentes, lo que obligó a interrumpir su discurso por unos segundos. Cuando retomó la palabra, insistió con su postura lapidaria: "Fueron campeones del mundo y ahora subcampeones... pero eso es... En fin, todos esos elogios hacia ellos es algo que no entendí en muchos casos".

Rudi Völler. Además, el actual director deportivo de la Federación Alemana n marcó cuáles son, para él, los seleccionados que deberían servir de referencia. "España merece los elogios, y los ingleses también defendieron muy bien", aseguró, intentando quitar del debate a la Scaloneta.