Sólo en Alemania, la ola de calor de finales de junio dejó 9.600 muertos

En Junio, las temperaturas en Alemania superaron los 40 grados. Esa ola de calor causó casi diez mil muertos, la gran mayoría, de edad avanzada.

La ola de calor en Alemania dejó temperaturas encima de los 40 grados. Foto: Efe

La ola de calor de finales de julio causó en Alemania 9.600 muertos, según estimaciones del Instituto Robert Koch (RKI). Con ello la gran mayoría de las muertes atribuidas al calor habrían ocurrido en la semana de entre el 22 y el 28 de julio cuando en muchas partes de Alemania las temperaturas superaron los 40 grados.

En total, según el RKI, las muertes atribuidas al calor en todo el año ascienden a 11.900, la cifra más alta desde 2016. Hasta ahora, el mayor número de muertos por calor se había dado en 2018 con cerca de 9.000 en todo el año.

Según el RKI las consecuencias aquella semana especialmente caliente y las semanas posteriores sólo pueden ser evaluadas ahora.

Las cifras en Alemania Las razones de ello son que esas temperaturas rara vez se habían medido en Alemania y que las cifras del Departamento Federal de Estadística (Destatis) sólo se tiene a disposición con cinco semanas de retraso.

En Alemania y toda Europa, la ola de calor dejó miles de muertos. Foto Efe EFE En una primera estimación el RKI había calculado 5.000 muertes que se podían atribuir a la ola de calor a finales de junio.