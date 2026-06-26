Ola de calor en Alemania: la inusual medida de la Filarmónica de Berlín

La Orquesta Filarmónica de Berlín decidió flexibilizar su estricto código de vestimenta para su concierto de cierre de temporada debido a la ola de calor que afecta a Alemania . Las temperaturas llegarán a 41 grados para hoy y al menos mañana.

La prestigiosa orquesta ofrecerá este sábado por la noche su célebre concierto de fin de temporada en el emblemático anfiteatro Waldbühne (Teatro del Bosque), en una jornada donde se esperan temperaturas de hasta 41 grados en la capital alemana.

Por suerte, según explicó una portavoz de la orquesta, el escenario estará bajo la sombra durante la tarde.

"Los músicos tocarán sin saco (chaqueta), vistiendo únicamente una camisa negra como prenda superior", detalló la portavoz, quien añadió que también se les permitirá remangarse.

En el caso de las mujeres, la prenda superior podrá tener manga corta hasta el codo en lugar de ser obligatoriamente de manga larga. Asimismo, en los camerinos se dispondrá de abundante bebida y compresas frías para los artistas, ante la ola de calor .

Europa atraviesa una severa ola de calor. Foto: Efe

El impacto del calor en los instrumentos

"Estamos acostumbrados a tocar al aire libre", aseguró la portavoz. Explicó que, para los conciertos exteriores, la Filarmónica no suele utilizar sus mejores instrumentos, sino que recurre a segundos instrumentos de excelente calidad.

Además, la agrupación ya cuenta con experiencia lidiando con altas temperaturas.

A modo de ejemplo, recordó que en 2025 tocaron al aire libre en la localidad japonesa de Kawaguchiko, donde no solo hacía mucho calor, sino que además había una humedad extrema, un factor que resulta bastante más problemático para la conservación y afinación de los instrumentos.

Las 22.000 entradas, agotadas

Las entradas para el concierto de Berlín están completamente agotadas, por lo que se espera la asistencia de unas 22.000 personas en el anfiteatro forestal.

El director titular, Kirill Petrenko, estará a la batuta con el objetivo de transformar el escenario veraniego berlinés en un parte de Italia a través de obras de compositores como Ottorino Respighi y Giuseppe Verdi. El evento contará además con la actuación del célebre tenor Jonas Kaufmann.

Para afrontar el calor, los organizadores autorizaron a los asistentes a ingresar al recinto con hasta un litro de bebida no alcohólica en botellas de plástico o envases de cartón. También se permitirá el acceso con paraguas plegables para protegerse del sol, aunque quedan prohibidos los paraguas de bastón rígido.

La portavoz de la Filarmónica aconsejó además acudir con sombrero y repelente de mosquitos. Para quienes no asistan en directo, el concierto será transmitido tanto por televisión como por radio. Dpa