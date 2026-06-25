Ola de calor en Europa: qué puede pasar en Argentina durante el próximo verano

Mientras Argentina atraviesa uno de los períodos más fríos del año, Europa enfrenta una situación completamente opuesta. Una ola de calor extrema afecta a gran parte del continente, con récords térmicos, problemas en la infraestructura y alertas sanitarias. ¿Puede repetirse algo similar en el país durante los próximos meses?

Durante los últimos días, gran parte de Europa fue afectada por un domo de calor, un fenómeno que atrapa aire caliente en una región durante varios días y provoca temperaturas excepcionalmente altas. El resultado fue una sucesión de jornadas sofocantes que pusieron en jaque a ciudades acostumbradas a enfrentar el frío más que el calor.

La ola de calor que sacudió a Europa encendió la preocupación por el próximo verano en Argentina. Foto: Efe.

Inmediatamente comenzaron a registrarse las consecuencias en varios países, que abarcan desde cortes de energía, suspensión de actividades a medidas especiales para proteger a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, el fenómeno no se limita al Viejo Continente, dado que las altas temperaturas también afectan a otras regiones del hemisferio norte. Por ese motivo, en el hemisferio sur y especialmente en América Latina se encendieron las alarmas por la crítica situación.

Pese a que no es posible afirmar cómo será el verano, los expertos advierten que la tendencia general apunta a temperaturas cada vez más elevadas. De hecho, Argentina viene registrando máximas récord y olas de calor cada vez más frecuentes.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los últimos años estuvieron entre los más cálidos desde que existen registros. En el AMBA, por ejemplo, 2022 fue uno de los años con mayor cantidad de olas de calor de las últimas décadas, mientras que en los veranos recientes se registraron temperaturas superiores a los 40 grados.

No obstante, los especialistas aclaran que una ola de calor depende de múltiples factores atmosféricos y no puede compararse de manera directa con lo que ocurre actualmente en Europa. Además, remarcan que las condiciones locales, la circulación de aire y los fenómenos oceánicos también influyen en el resultado final.

El pronóstico para el verano

Ante este dramático escenario, las proyecciones indican que la primavera podría presentar más lluvias de lo habitual en algunas regiones del país, con riesgo de precipitaciones intensas e inundaciones. Por otra parte, a seis meses del inicio del verano, el panorama para la epoca más cálida del año todavía es incierto.

Los expertos señalan que, más allá de lo que ocurra con fenómenos como El Niño, el calentamiento global sigue empujando las temperaturas hacia arriba. Por eso, a pesar de la distancia, la experiencia europea encendió las alarmas sobre lo que podría pasar en Argentina en los próximos años.