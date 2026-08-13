La vocera de Donald Trump deja la Casa Blanca: el motivo y quién podría reemplazarla

Karoline Leavitt dejará a finales de agosto su puesto como secretaria de prensa de la Casa Blanca tras un año y medio al frente de la comunicación de la administración de Donald Trump . La funcionaria, de 28 años, hizo historia al convertirse en la secretaria de prensa más joven de la historia de Estados Unidos y también en la primera mujer embarazada en ocupar el puesto.

La salida de Karoline Leavitt fue anunciada este miércoles por el presidente Donald Trump, quien destacó a la funcionaria como una de sus colaboradoras de mayor confianza y que continuará como asesora externa. Según explicó el mandatario, Leavitt dejará su cargo para poder pasar más tiempo con sus dos hijos pequeños y su familia.

La propia secretaria de prensa confirmó los motivos de su decisión y aseguró que, desde que regresó a la Casa Blanca después del nacimiento de su hija, sintió que no podía ser la madre que sus hijos merecen mientras cumplía con las exigencias de uno de los puestos más expuestos del Gobierno estadounidense.

Leavitt había regresado al podio de la Casa Blanca el mes pasado, después de una licencia por maternidad. La funcionaria explicó que ejercer como secretaria de prensa implica dedicar tiempo, energía y atención constantes, una exigencia que considera difícil de compatibilizar con la crianza de sus dos hijos pequeños.

La decisión fue calificada por Leavitt como “agridulce”. Al mismo tiempo, remarcó que ocupar el cargo durante el último año y medio representó uno de los mayores honores de su vida y agradeció a Trump por las oportunidades que le brindó durante su gestión.

La maternidad en el cargo

Su experiencia reciente como madre estuvo atravesada por las exigencias de su función. Después del nacimiento de su hija, el 1 de mayo, Leavitt se tomó aproximadamente un mes de licencia. Durante ese período, según la información proporcionada, Trump mantuvo contacto frecuente con ella y llegó a preguntarle cuándo planeaba regresar.

La situación también había sido exigente después del nacimiento de su primer hijo, en julio de 2024. En aquella oportunidad, Leavitt se tomó apenas cuatro días de licencia y volvió a la campaña electoral después del intento de magnicidio contra Trump en Butler, Pensilvania.

Al regresar al podio de la Casa Blanca el mes pasado, la secretaria había reconocido que equilibrar el trabajo con la crianza de dos niños pequeños era un desafío. Sin embargo, había definido su tarea como algo más que un empleo y la había presentado como una forma de servicio público.

Trump mantendrá a Leavitt como asesora

Aunque dejará el puesto oficial, Leavitt no se alejará completamente de la política. Trump anunció que continuará trabajando para él como asesora externa y anticipó que será una de sus principales asesoras fuera de la Casa Blanca.

La propia funcionaria confirmó esa continuidad. Señaló que el presidente le pidió que siguiera sirviéndolo desde fuera del Gobierno y sostuvo que continuará defendiendo públicamente el movimiento MAGA y al Partido Republicano.

Trump, además, tuvo palabras de elogio para su secretaria de prensa y afirmó que había sido una de las mejores personas en ocupar ese puesto en la historia de la Casa Blanca.

La continuidad de Leavitt como asesora externa también podría mantenerla cerca del presidente en un momento político de alta exposición, marcado por la cercanía de las elecciones de medio término de noviembre.

¿Quién reemplazará a Karoline Leavitt?

Por el momento, no hay un nombre confirmado para reemplazar a Leavitt. La información proporcionada señala que, hasta la tarde del miércoles, algunos integrantes del personal de la Casa Blanca todavía no sabían quién ocuparía el puesto.

La vacante tendrá especial relevancia porque la secretaria de prensa funciona como una de las principales intermediarias entre la Casa Blanca y los medios de comunicación. Se trata, además, de un cargo que durante la administración Trump ha estado marcado por una fuerte exposición pública y una importante rotación.

Durante la licencia de Leavitt, las sesiones informativas de la Casa Blanca fueron menos frecuentes y distintos funcionarios de alto rango ocuparon el atril, entre ellos el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Leavitt había logrado consolidarse como una de las voces más visibles y cercanas a Trump durante su segundo mandato. Antes de llegar al cargo, había trabajado para el presidente durante su primer mandato y posteriormente se convirtió en una figura de confianza durante la campaña presidencial de 2024.

Su salida abre ahora una incógnita dentro de la estructura de comunicación de la Casa Blanca: quién asumirá la tarea de ocupar el atril y representar públicamente al Gobierno mientras Trump atraviesa un período de fuerte actividad política.