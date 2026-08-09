Netanyahu anunció que Israel rechaza el plan de 15 puntos para Gaza propuesto por Trump

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado el plan de paz para Gaza de 15 puntos del presidente Donald Trump, declarando que no habrá un repliegue de sus fuerzas militares hasta que Hamás quede "verdaderamente" desarmado.

La llamada Junta de Paz de Trump expresó el mes pasado que había llegado a un acuerdo para el "desarme completo" de Hamás y otros grupos armados en Gaza.

Pero Hamás respondió que la entrega de su armamento pesado estaría supeditada a que Israel pusiera fin a "todas las formas de agresión" y retirara sus fuerzas de Gaza.

Israel ha continuado realizando ataques en Gaza desde acordar un inicio de cese el fuego en el territorio el pasado octubre.

"Israel rechaza el documento de 15 puntos", afirmó Netanyahu durante una reunión de gabinete el domingo.

El ejército de Israel "no llevará a cabo un retiro hasta que Hamás se desarme verdaderamente y continuará impidiendo las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos", añadió.

Un funcionario de Hamás expresó a la BBC el domingo que el grupo palestino armado "reafirma su compromiso con lo que se acordó con los mediadores y la Junta de Paz respeto a la hoja de ruta."

El funcionario indicó que eso debería incluir "el completo retiro de Israel, la reapertura de los cruces, permitir la entrada de asistencia humanitaria y materiales de cobijo, inicio de la reconstrucción, y la habilitación del Comité Nacional para asumir sus responsabilidades".

"Hacemos un llamado a los mediadores, a los garantes y a la Junta de Paz para que cumplan sus responsabilidades y asegurar que todas las partes cumplan con lo que se ha acordado".

Difícil posición para Netanyahu

La declaración del primer ministro Netanyahu no llega como una sorpresa.

Pero le ha tomado tiempo tomarla, quizás siendo un reflejo de la difícil posición en que se encuentra el líder israelí.

Claramente está descontento con el plan del presidente Trump, pero, al mismo tiempo, no quisiera contrariar a su aliado más cercano.

Hace poco más de una semana que Trump anunció lo que llamó un paso monumental, que Hamás había acordado por primera vez desarmarse bajo condición de que Israel retirara sus fuerzas de Gaza.

Hoy, Netanyahu dejó en claro que eso no sucedería bajo su liderazgo. Dijo que Hamás tenía que desarmarse antes de que Israel retirara sus fuerzas de Gaza, añadiendo que no podía tratarse de un "desarme ficticio". Tenía que ser real.

La realidad es que cualquier desarme y retirada de las fuerzas israelíes probablemente tendrían que ocurrir en fases.

Getty Images El 4 de agosto, los residentes de Gaza sostuvieron un entierro multitudinario de los restos de 112 personas que fueron recuperados tras un ataque israelí a finales de 2023.

Netanyahu comentó que ahora estaba en discusiones con funcionarios de EE.UU. sobre cómo seguir adelante.

"Ellos tienen ideas; algunas son aceptables para nosotros y otras no, y nosotros sabemos cómo plantarnos firmes en estos asuntos", expresó.

Pero a pocos meses de las elecciones en Israel y de estar bajo presión de los miembros de extrema derecha en su coalición de gobierno para que adopte una posición firme sobre Gaza, no es probable que quiera hacer concesiones.

Ha enfrentado llamados de sus aliados de extrema derecha de convocar un nuevo voto en el gabinete y clausurar el plan de Gaza, incluyendo el de su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que desestimó el proyecto como "inaceptable".

Es indicación de otro golpe al plan de paz para Gaza de Trump, que fue anunciado en septiembre del año pasado.

El plan incluía la creación de una Junta de Paz para supervisar la implementación del acuerdo, así como del desarme de Hamás, el retiro de las tropas de Israel y la reconstrucción de Gaza.

EPA Palestinos desplazados en Jabalia, al norte de la Ciudad de Gaza, el viernes.

Condiciones horribles en Gaza

Aproximadamente 1,9 millones de personas, el 90% de la población de Gaza, ha sido desplazada del territorio desde el inicio de la guerra.

Más de dos millones de palestinos viven en condiciones horribles en Gaza, luchando contra enfermedades, con mínimo acceso a comida, agua potable y refugio adecuado.

Estas personas viven en un trozo de tierra que se está reduciendo, a medida que Israel continúa construyendo barreras, continuando el desplazamiento de familias y expandiendo la llamada "Línea Amarilla", un área de control temporal, cada vez más dentro del territorio.

La guerra fue desatada por el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que unas 1.200 personas murieron y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Israel respondió lanzando una campaña militar en Gaza, durante la cual más de 73.000 personas han muerto, según el Ministerio de Salud del territorio, cuyas cifras se consideran confiables por Naciones Unidas.

*Con información de Jon Donnison, corresponsal de la BBC, y de George Wright y Jack Burgess de BBC News

FUENTE: BBC