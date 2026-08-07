Unicef: cientos de niños muertos en Gaza a manos de Israel desde el alto el fuego

La cifra supone una media de un niño muerto al día, a pesar del acuerdo para detener las operaciones militares y permitir el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria, subraya el órgano especializado en un comunicado de prensa.

"Un alto el fuego que deja un promedio de un niño muerto cada día está fallando a los niños", denuncia en el documento el director regional de Unicef para Oriente Medio y el Norte de África, Edouard Beigbeder.

"Con cientos de niños más los heridos, muchos de ellos de gravedad, los niños de Gaza siguen esperando el fin de la violencia que se les prometió", agrega.

El acuerdo de alto el fuego se declaró el pasado 10 de octubre de 2025, pero desde entonces Israel ha matado en Gaza a 1.250 personas en ataques diarios, según datos del Ministerio de Sanidad.

Tampoco ha comenzado ninguna tarea de reconstrucción o de retirada de toneladas de escombros, y escasean tanto el agua potable como los medicamentos y la gasolina que alimenta generadores de quirófanos y hospitales.

Miles de niños murieron en Gaza a manos de Israel y cientos de miles sobreviven. Foto Efe EFE

Israel ataca pese al acuerdo de Donald Trump

El pasado 30 de julio, el presidente estadounidense Donald Trump anunció "un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza", un paso que calificó de trascendental para la paz y la seguridad.

Pese al anuncio, Israel ha continuado atacando la Franja de Gaza -con 28 muertos desde entonces, entre ellos varias familias-, y nada ha cambiado en el cercado enclave, donde las tropas israelíes ocupan el 70 % del territorio mientras la mayoría de 2,1 millones de gazatíes sobreviven hacinados en tiendas de campaña.

"Mientras los niños siguen viviendo en condiciones difíciles -entre ellas, refugios superpoblados y acceso limitado al agua potable y a los servicios sanitarios-, la ONU y sus socios humanitarios están haciendo todo lo posible por ampliar la ayuda", lee el texto de Unicef, que pide financiación adicional para incrementar las acciones de protección infantil, ayuda a familias desplazadas y asistencia a niños con discapacidad. Efe