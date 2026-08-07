Llamativo descubrimiento de la Segunda Guerra Mundial tras sequía en el Danubio

La bajante del Danubio ante el calor y la sequía ofrece el descubrimiento de restos de soldados y armamento de la Segunda Guerra Mundial.

El río Danubio sufre sequía y revela un descubrimiento de la Segunda Guerra. Foto Efe

La sequía y el consecuente bajo nivel del río Danubio ofrece el descubrimiento en Budapest, la capital de Hungría, de los restos de dos soldados de la Wehrmacht, una motocicleta de las fuerzas armadas nazis y minas antitanque de la Segunda Guerra Mundial.

Trabajadores de la Asociación Alemana para el Cuidado de las Tumbas de Guerra (Volksbund) exhumaron los restos mortales de los soldados, según informó la propia organización. Debido al descubrimiento de 35 minas antitanque de disco, también intervino el servicio de desactivación de artefactos explosivos.

La motocicleta y las dos placas de identificación halladas se encuentran en buen estado de conservación, ya que el lodo del puerto estaba mezclado con gasóleo.

El descubrimiento y la sequía "La Asociación prevé que también se puedan recuperar restos de víctimas de la guerra de los pecios que están apareciendo actualmente en los ríos", se indica en un comunicado del Volksbund sobre el descubrimiento.