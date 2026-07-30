Sorprendente descubrimiento de la arqueología: el cráneo de 200.000 años

Expertos en arqueología realizaron el descubrimiento de un fragmento de cráneo de más de 200.000 años de antigüedad en el yacimiento de Ruidera (Ciudad Real), un hallazgo que lo convierte en un enclave paleoantropológico prometedor para investigar la evolución humana durante el Pleistoceno Medio (hace entre 126.000 y 780.000 años).

El fósil , denominado RVH-1, corresponde a un fragmento de hueso parietal con características arcaicas diferentes de los restos datados en el mismo periodo.

Según el investigador de la UCM, Daniel García Martínez: "Este descubrimiento aporta información sobre las poblaciones que habitaron el interior de la península ibérica en ese periodo y sitúa a Ruidera en una posición privilegiada dentro del mapa europeo para el estudio de la evolución humana durante el Pleistoceno Medio".

El descubrimiento, publicado en la revista 'Journal of Human Evolution', es un trabajo liderado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), en el que han participado el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el grupo PATRICIA de la Universidad de Córdoba y otras instituciones nacionales e internacionales.

RVH-1 es el primer resto craneal procedente de este yacimiento y se descubrió durante la primera de las excavaciones arqueológicas del proyecto Primeros Pobladores del Alto Guadiana (PPAG), que persigue reconstruir la historia biológica, cultural y ambiental de las poblaciones humanas que ocuparon la cuenca alta del Guadiana durante el Pleistoceno.

Determinar la edad del fósil era uno de los principales retos del estudio. Para ello, el equipo aplicó, con la colaboración científica de expertos del CENIEH, una estrategia de datación que combinó técnicas de series de uranio y luminiscencia estimulada ópticamente (OSL), analizando tanto el propio fósil como los sedimentos en los que apareció. Los resultados indican que RVH-1 tiene una antigüedad de al menos 200.000 años, lo que lo sitúa en un momento decisivo en la evolución humana europea.

El descubrimiento: un cráneo fosilizado muy antiguo. Foto Dpa

Evolución humana

El análisis anatómico muestra que el parietal de Ruidera presenta una combinación de rasgos poco frecuente entre los fósiles europeos de esta época. Su morfología y su grosor resultan especialmente interesantes porque conservan características consideradas arcaicas, también denominadas plesiomórficas.

"Se trata de una estructura craneal gruesa, similar a las morfologías asociadas a otros cráneos también considerados arcaicos como el de Ceprano, en Italia, o el de Caune de l'Arago, en el Pirineo francés", explica García-Martínez.

Esta singularidad muestra que en aquella época aún existían en la Península Ibérica poblaciones de homininos (el grupo de primates al que pertenecen los humanos actuales y sus parientes fósiles más cercanos) con características poco esperadas, retenidas de linajes ancestrales hasta hace relativamente pocos cientos de miles de años.

"Este hallazgo apuntala la idea de que la evolución humana en Europa no fue un proceso lineal, sino un escenario complejo en el que coexistieron distintas poblaciones con historias evolutivas diferentes", destaca el investigador del MNCN Carlos Palancar.

El hallazgo

El hallazgo tiene especial valor por la escasez de fósiles humanos del Pleistoceno Medio procedentes del interior de la península ibérica, una región tradicionalmente poco representada en el registro paleoantropológico. "Este descubrimiento demuestra que Ruidera tiene un enorme potencial para ayudarnos a comprender quiénes fueron y cómo evolucionaron las poblaciones humanas que habitaron el sur de Europa hace cientos de miles de años", explica García-Martínez.

Aunque el yacimiento fue localizado hace más de una década, las excavaciones sistemáticas comenzaron en 2023. Hasta el momento se han recuperado fósiles de animales, abundante industria lítica y numerosos restos humanos, lo que puede convertir a Ruidera en un yacimiento que cambie nuestra manera de entender la evolución humana en la península ibérica.

"Este fósil es solo la punta del iceberg. Ruidera tiene todavía mucho que contar sobre la evolución humana en Europa y estamos convencidos de que seguirá proporcionando hallazgos de gran relevancia científica", concluye Sara Díaz Pérez de la Universidad de Wroclaw (Polonia). Dpa