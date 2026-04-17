Un niño en Berlín hizo un hallazgo de 2.300 años que sorprende a la arqueología

Un hallazgo en Berlín abrió una historia inesperada de más de dos mil años. Todo empezó cuando un estudiante de 13 años encontró una pequeña moneda de bronce en Spandau. Tras análisis, los especialistas confirmaron que se trata de una rara pieza griega de entre 281 y 261 a.C., acuñada en Ilión, la antigua Troya.

La moneda es muy pequeña: mide unos 12 milímetros y pesa cerca de siete gramos. Sin embargo, su valor histórico es enorme. Según la Oficina Estatal de Monumentos de Berlín, se trata del primer hallazgo arqueológico de la Antigüedad griega registrado en toda la ciudad, algo que la vuelve una pieza excepcional para la historia local.

En una primera revisión hubo dudas sobre el origen real del objeto. Los expertos querían saber si formaba parte de un contexto arqueológico antiguo o si podía ser una moneda de colección perdida hace poco tiempo. Esa duda empezó a despejarse cuando los especialistas revisaron el lugar del hallazgo y encontraron señales claras de uso humano durante distintos períodos históricos .

El hallazgo en Berlín sorprendió a los arqueólogos por el origen de esta pequeña moneda de bronce vinculada con la antigua Troya.

En ese terreno aparecieron fragmentos de cerámica, restos de cremaciones y un botón doble de bronce, elementos que apuntan a la existencia de un espacio funerario de la Edad del Bronce o de comienzos de la Edad del Hierro. Además, surgieron otros objetos de época romana imperial y hasta una pieza vinculada con una vaina de cuchillo eslava, lo que muestra que el sitio fue utilizado en varias etapas de la historia.

Ese contexto fue clave para darle peso al hallazgo. Los arqueólogos sostienen que la moneda no habría llegado allí por casualidad en tiempos modernos, sino que formaría parte de un paisaje antiguo mucho más complejo. Por eso, la pieza no solo importa por su procedencia, sino también por el lugar en el que apareció.

Las imágenes que tiene la moneda

La moneda también llamó la atención por sus imágenes. En una de sus caras aparece la cabeza de la diosa Atenea con un casco corintio. En la otra se ve a Atenea Ilias con un tocado especial llamado kalathos, mientras sostiene una lanza en una mano y un huso en la otra. Esos detalles ayudaron a confirmar que la pieza fue acuñada en Ilión, la ciudad conocida históricamente como Troya.

El gran interrogante ahora es cómo una moneda de la antigua Troya terminó en el norte de Europa. La explicación todavía no es definitiva, pero los investigadores recuerdan que en la Antigüedad existían contactos comerciales entre el Mediterráneo y la región del Báltico. Entre los productos que circulaban estaba el ámbar, muy valorado en el mundo griego, y también se menciona el viaje del navegante Piteas hacia el 330 antes de Cristo como parte de esos vínculos tempranos entre regiones lejanas.

Como la moneda tiene poco valor material, los expertos creen que quizás no fue usada como un simple medio de pago. El hecho de que haya aparecido en un sitio que habría funcionado como área funeraria abre otra posibilidad: que tuviera un valor simbólico o ritual. Esa hipótesis, por ahora, es una de las más fuertes para explicar su presencia en Berlín.

El hallazgo ya puede verse en público. La moneda está expuesta desde el 15 de abril en PETRI Berlin, dentro de la vitrina de hallazgos actuales ubicada en el primer piso. Allí, una pieza diminuta resume una historia enorme: la de los contactos entre culturas distantes y la manera en que un objeto pequeño puede cambiar lo que se sabía sobre el pasado de una ciudad.