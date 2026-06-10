"Es un descubrimiento realmente único": el inesperado hallazgo de un cementerio de ballenas de hace 5 millones de años en el Índico

Se ha descubierto un enorme cementerio de ballenas de unos 1.200 km de extensión en el sureste del océano Índico.

El yacimiento, situado a 7 km de profundidad, se localizó en la zona de fractura Diamantina, una formación del lecho marino compuesta por dorsales y fosas.

Sin embargo, es la antigüedad de los restos —algunos con 5,3 millones de años— lo que ha despertado un gran entusiasmo en la comunidad científica.

En esta necrópolis submarina, descubierta por un equipo de investigadores de China, Italia y Nueva Zelanda, abundan organismos y especies que "podrían ser nuevas para la ciencia", según la revista Nature.

"Descubrir una necrópolis de esta magnitud fue algo totalmente inesperado", declaró Xiaotong Peng, uno de los autores del estudio y miembro de la Academia China de Ciencias.

Afirmó que "la extensión de la zona, la profundidad y la antigüedad de los restos superan con creces todo lo que habíamos imaginado".

Un hallazgo "único"

En 32 inmersiones en el lugar, los exploradores recolectaron muestras de 485 puntos con fósiles de ballenas y zonas de caída de ballenas activas, hallando un auténtico tesoro de restos, incluido el esqueleto de una ballena extinta.

Entre los cráneos fosilizados hallados en el yacimiento se identificó el de un zifio (Pterocetus benguelae) de 5,3 millones de años de antigüedad.

El mayor hallazgo fue el cadáver de una ballena minke antártica de 5 metros de longitud.

Getty Images La ballena minke antártica puede alcanzar hasta 10 metros de longitud y es una de las especies más abundantes de grandes cetáceos del hemisferio sur.

También se descubrió una nueva especie, bautizada por el equipo como Pterocetus diamantinae en honor al lugar del hallazgo.

Medusas, gusanos y crustáceos forman parte de la comunidad de criaturas que se alimentan de la enorme cantidad de cadáveres acumulados.

"El hallazgo de este vasto cementerio de fósiles por parte de Peng y sus colegas es un descubrimiento realmente único", escribió Stephen J. Godfrey, del Museo Marítimo Calvert, en la revista Nature.

Agregó que "aunque el acceso al lugar es limitado, es probable que albergue muchos otros hallazgos fascinantes y, sin duda, inspirará nuevas inmersiones con sumergibles en entornos similares".

"El artículo de Peng y sus colegas me recordó al tráiler de la primera entrega de una saga cinematográfica épica. Espero que lleguen muchas más de estas grandes producciones", sentenció.

BBC

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FUENTE: BBC