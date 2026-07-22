El inquietante hallazgo de 2.100 años que apareció en una antigua granja de Francia

El hallazgo incluye una extraña estatua de piedra, restos de un cráneo humano y una espada inutilizada de manera intencional antes de ser enterrada.

El hallazgo de la estatua de piedra se produjo dentro de una zanja que rodeaba la antigua residencia gala.

Un sorprendente hallazgo arqueológico salió a la luz cerca de la ciudad de Tours, en el centro de Francia. Durante la excavación de una antigua residencia rural, los especialistas encontraron una estatua de piedra muy deteriorada y una espada gala que habría sido destruida deliberadamente como parte de una ceremonia realizada hace alrededor de 2.100 años.

Los objetos aparecieron en el yacimiento de Le Désert, situado en la localidad de Mettray. Allí funcionó una granja fortificada entre los años 150 y 80 antes de Cristo, durante la última etapa de la Edad del Hierro. El asentamiento ocupaba aproximadamente 1,2 hectáreas y estaba rodeado por zanjas que delimitaban las viviendas, los talleres y las instalaciones agrícolas.

Una misteriosa figura de piedra La pieza más llamativa del hallazgo es una estatua de piedra caliza de 49 centímetros de altura y más de 18 kilos de peso. Aunque el paso del tiempo borró buena parte de sus detalles, todavía pueden reconocerse los ojos, la nariz, la boca y el comienzo de lo que habría sido el cabello de la figura.

La espada encontrada en el hallazgo fue dañada intencionalmente antes del abandono definitivo de la granja. Sylvain Badey y Agnès Couderc, Inrap. Los investigadores creen que la escultura permaneció expuesta durante un largo periodo antes de ser depositada dentro de una de las zanjas. Su ubicación tampoco habría sido casual: fue colocada allí cuando la granja atravesaba una importante reorganización, posiblemente como una manera simbólica de cerrar una etapa del asentamiento.

A unos 90 metros de la estatua también se recuperaron fragmentos de la parte superior de un cráneo humano. No existen pruebas de que pertenecieran a la persona representada en la escultura ni de que fueran producto de una decapitación. Sin embargo, los arqueólogos consideran que pudieron conservarse como un objeto relacionado con la memoria de un antepasado o de una figura importante para la comunidad.