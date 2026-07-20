La NASA realizó un sorprendente hallazgo en Marte que permite reconstruir su pasado más violento

La exploración de Marte sumó un hallazgo que podría ayudar a reconstruir uno de los períodos más antiguos y violentos del Sistema Solar. El rover Perseverance detectó en el borde del cráter Jezero una sucesión de capas rocosas que se habría formado a partir de repetidos impactos de asteroides.

La formación, bautizada por los investigadores como Broom Point, alcanza unos 75 metros de espesor y tendría más de 3.900 millones de años. Esto la convierte en uno de los terrenos más antiguos analizados hasta ahora de manera directa por un vehículo en el planeta rojo.

El descubrimiento se produjo luego de que Perseverance ascendiera por el borde occidental del cráter Jezero y comenzara a estudiar una zona que existía incluso antes de la formación del propio cráter. Allí, los instrumentos del rover identificaron seis tipos diferentes de rocas distribuidos en numerosas capas.

Entre los materiales encontrados aparecen brechas, compuestas por fragmentos angulosos de otras rocas, y depósitos de polvo extremadamente fino. Algunos de los fragmentos presentan pequeñas cavidades provocadas por burbujas de gas, una señal de que estuvieron fundidos antes de enfriarse.

Uno de los indicios más importantes fue la presencia de una gran cantidad de diminutas esferas oscuras y vidriosas. Aunque este tipo de partículas también puede originarse durante una erupción volcánica, los científicos consideran que su abundancia apunta a impactos de asteroides como principal explicación .

Las antiguas rocas de Marte conservan señales de una época marcada por grandes choques, materiales fundidos y posibles interacciones con agua o hielo.

Las capas se repiten varias veces a lo largo de toda la formación, lo que indica que la región de Marte no fue golpeada por un único objeto, sino por numerosos impactos ocurridos en distintos momentos y a diferentes distancias. Algunos asteroides habrían caído cerca, mientras que otros chocaron en zonas más alejadas y lanzaron sus restos hasta el lugar estudiado por el rover.

Los investigadores también creen que durante la formación de esas rocas pudo haber agua o hielo en la superficie. Algunas capas parecen haber sido creadas por corrientes rápidas de materiales calientes, similares a las que se producen en la Tierra cuando la roca fundida entra en contacto con agua o hielo y genera grandes cantidades de vapor.

Dos grandes impactos modificaron el paisaje marciano

Otro dato que llamó la atención es la inclinación de las capas, algunas de las cuales se encuentran casi en posición vertical. Los científicos determinaron que esa deformación no pudo ser causada solamente por el impacto que originó el cráter Jezero.

La principal hipótesis señala que el paisaje fue transformado en dos etapas. Primero, un enorme asteroide creó la cuenca de Isidis, una estructura de aproximadamente 1.900 kilómetros de ancho. Ese choque habría levantado e inclinado capas que originalmente estaban en posición horizontal.

Mucho tiempo después, un segundo impacto formó el cráter Jezero, de unos 45 kilómetros de diámetro. Esta nueva colisión terminó de fracturar y elevar las antiguas rocas hasta darles la forma que Perseverance observa actualmente.

El rover extrajo dos muestras de la zona, llamadas Bell Island y Main River. En caso de que puedan ser trasladadas a la Tierra en una futura misión, los laboratorios podrían establecer con mayor precisión cuándo se produjeron los impactos y con qué frecuencia ocurrieron.

El hallazgo en Marte también podría brindar información sobre los primeros tiempos de la Tierra. Mientras que la actividad de las placas tectónicas borró gran parte del registro geológico más antiguo de nuestro planeta, la superficie marciana conservó esas señales durante miles de millones de años.

Para los especialistas, estudiar estas capas equivale a leer una especie de archivo del cielo de hace 4.000 millones de años, cuando sobre Marte caían de manera frecuente gotas de roca fundida, fragmentos y enormes cantidades de polvo levantadas por los impactos de asteroides.