Marte vuelve a sorprender con el descubrimiento de un antiguo sistema oculto bajo su superficie

Un nuevo estudio sobre Marte detectó bajo el cráter Jezero restos de un sistema de deltas y canales mucho más antiguo de lo que se creía.

Marte, que hoy aparece como un mundo seco, frío y cubierto de polvo, sigue entregando pistas de un pasado muy distinto. Ahora, un equipo de investigadores encontró señales de un antiguo sistema fluvial enterrado bajo el cráter Jezero, la zona que explora el rover Perseverance de la NASA.

Hasta ahora, buena parte de la atención estaba puesta en el delta visible en la superficie de Jezero. Pero las nuevas mediciones mostraron que debajo de esa formación existe otra estructura más antigua, también ligada al movimiento de agua. Para los científicos, esto indica que en Marte hubo ríos y depósitos sedimentarios durante un período más largo de lo que se pensaba.

El descubrimiento fue posible gracias a RIMFAX, un radar que viaja a bordo de Perseverance y que permite mirar debajo del suelo marciano. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, el rover reunió datos a lo largo de 6,1 kilómetros y logró detectar estructuras subterráneas a más de 35 metros de profundidad.

image El radar de Perseverance permitió reconstruir en Marte un sistema antiguo de canales y deltas enterrados que no podía verse desde la superficie. NASA/JPL/UCLA/UiO/ETH Zurich Cuando los especialistas empezaron a ordenar esa información, apareció un paisaje enterrado con capas inclinadas de roca, canales, lóbulos de sedimentos y bloques sepultados. En la Tierra, ese tipo de formas suele asociarse con materiales que fueron arrastrados y depositados por corrientes de agua al ingresar en una cuenca.

Uno de los puntos más importantes del trabajo es que ese depósito oculto tendría entre 85 y 90 metros de espesor real. Además, los investigadores creen que no se formó en un solo momento, sino a través de varios episodios de acumulación y erosión. Eso refuerza la idea de que Marte no tuvo agua líquida solo de manera breve o aislada, sino en distintas etapas de su historia antigua.