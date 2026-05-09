Horror en Denver: murió succionado por las turbinas de un avión en el aeropuerto

Una persona murió trágicamente tras ser atropellada y parcialmente succionada por el motor de un avión de Frontier Airlines mientras la aeronave iniciaba su despegue en el Aeropuerto Internacional de Denver . El dramático episodio ocurrió el viernes por la noche, cerca de las 23:19 hora local.

En la ocasión, el vuelo 4345 con destino a Los Ángeles debió abortar la maniobra tras impactar contra una persona que caminaba sobre la pista.

En una comunicación con la torre de control, el piloto alertó de inmediato sobre lo sucedido. “Nos estamos deteniendo en la pista, acabamos de golpear a alguien, tenemos un incendio en un motor”, se escucha en un audio difundido tras el hecho.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue alcanzada por el Airbus A321neo y luego parcialmente absorbida por una de las turbinas, lo que provocó fuego y humo en uno de los motores de la aeronave.

Como consecuencia del incidente, los 224 pasajeros y siete tripulantes fueron evacuados mediante toboganes de emergencia y trasladados en autobuses hasta la terminal aérea.

Las autoridades confirmaron además que 12 pasajeros resultaron heridos durante la evacuación, mientras que cinco de ellos debieron ser hospitalizados. Desde Frontier Airlines expresaron estar “profundamente consternados” por lo ocurrido y aseguraron que colaboran con la investigación iniciada por organismos de seguridad y transporte.

Investigación en curso

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que la persona fallecida había ingresado deliberadamente a una zona restringida. Según detalló el funcionario, el hombre escaló una cerca perimetral y corrió hacia la pista de despegue antes de ser impactado por el avión a gran velocidad.

Ahora, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga cómo se produjo la falla de seguridad que permitió el acceso del intruso al área operativa del aeropuerto. Mientras tanto, la pista 17L permanecerá cerrada.

El caso recordó otro episodio similar ocurrido en 2025 en el aeropuerto de Milán, donde un hombre murió tras ingresar a una zona restringida y quedar atrapado por una aeronave.