El impactante récord que consiguió la MLS con la presencia de Messi ante Colorado Rapids en Denver

El duelo entre Colorado Rapids e Inter Miami por la octava fecha de la MLS trascendió lo estrictamente deportivo y se convirtió en un evento de gran magnitud. En Denver, la expectativa generada en torno a la presencia de Lionel Messi se tradujo en un marco de público que dejó una marca significativa en la historia de la competencia .

La respuesta de los hinchas ya se percibía en la previa, con más de 60 mil entradas vendidas días antes del encuentro. Esa tendencia se confirmó en el Empower Field at Mile High, un escenario con capacidad para más de 76 mil espectadores que lució prácticamente colmado.

El resultado fue una convocatoria de 75.824 personas, un número que posiciona al partido entre los más concurridos de la MLS y que refleja el impacto sostenido del equipo de Miami en cada una de sus presentaciones.

La cifra registrada en Denver ubica este encuentro en el segundo lugar de asistencia histórica de la MLS . Solo queda por detrás del enfrentamiento entre LA Galaxy y Los Angeles Football Club, disputado en 2023 en el Rose Bowl, que reunió a 82.110 espectadores.

Además, superó otro registro reciente con protagonismo de Inter Miami: el duelo frente a Los Angeles Football Club, que había alcanzado los 75.673 asistentes en el inicio de la actual temporada.

El impacto sostenido de Messi

La presencia del capitán argentino vuelve a ser un factor determinante en este tipo de convocatorias. Cada aparición de Inter Miami genera una expectativa que trasciende lo habitual dentro de la liga, impulsando la venta de entradas y ampliando el alcance del torneo.

messi inter El estadio de Denver presentó un marco impactante para ver a Lionel Messi. X @InterMiamiCF

Este fenómeno no solo se refleja en la MLS, sino también en el contexto deportivo de Estados Unidos durante 2026, donde varios de los eventos más convocantes tienen como protagonista al equipo de Miami.

En lo que va del año, tres de los cuatro eventos deportivos con mayor asistencia en Estados Unidos corresponden a partidos de Inter Miami. El encuentro ante Colorado lidera la lista con 75.824 espectadores, seguido por el duelo ante LAFC (75.673) y el cruce frente a DC United (72.026).

Incluso, estas cifras superan a eventos tradicionales como el Super Bowl, que registró 70.823 asistentes, lo que evidencia el crecimiento del fútbol y el impacto que genera la figura de Messi en el país.