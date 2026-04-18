Con un doblete de Messi, el Inter Miami le ganó 3-2 a Colorado Rapids de visitante

Inter Miami logró un valioso triunfo por 3-2 ante Colorado Rapids como visitante, en un partido marcado por el protagonismo absoluto de Lionel Messi y el inicio de una nueva etapa sin Javier Mascherano como entrenador .

El golazo de Lionel Messi para el 3-2 del Inter Miami ante Colorado Rapids

En el debut de Guillermo Hoyos al mando, el equipo de Miami encontró rápidamente respuestas en su capitán: Messi abrió el marcador desde el punto de penal y se mostró como el eje de cada ataque, asumiendo la responsabilidad en un contexto de transición institucional tras la salida de Mascherano por motivos personales en plena temporada.

¡Empate parcial en Colorado! GOOOL de Yapi, quien anota con una jugada que pasa entre las piernas St. Clair a favor de @ColoradoRapids . pic.twitter.com/AfAbyeYeVp

El desarrollo fue cambiante. Inter Miami golpeó primero con el tanto de Messi y amplió la ventaja antes del descanso con el gol gol de Germán Berterame, pero en el complemento sufrió dos desatenciones que permitieron la reacción de Colorado, de la mano de Rafael Navarro y Darren Yepi, por lo que dejaron el encuentro igualado.

Rafael Navarro descontó para Colorado Rapids

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/2045626012604543137&partner=&hide_thread=false ¡GOOOOL de Rafa Navarro!



Velocidad, técnica y clase en esta anotación a favor de @ColoradoRapids.



Es el sexto gol de Navarro Leal esta temporada. pic.twitter.com/GYYbYogKMI — MLS Español (@MLSes) April 18, 2026

En ese escenario de incertidumbre, volvió a aparecer Messi, que en el tramo final resolvió el partido con una acción individual para firmar su doblete y sellar el 3-2 definitivo.

Berterame puso el 2-0 sobre el final del PT

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/2045618085038596335&partner=&hide_thread=false ¡Gol de cabezazo de Berterame!



Asistencia perfecta de Silvetti y una definición directa y contundente de Berterame.@InterMiamiCF aumenta la diferencia en el marcador en Colorado. pic.twitter.com/CmpE7c94QC — MLS Español (@MLSes) April 18, 2026

Más allá del resultado, el partido dejó en claro el peso específico del rosarino dentro del equipo: participó en los momentos clave, lideró la generación de juego y fue determinante en el desenlace. No es casual que llegara como el máximo referente ofensivo del equipo en la temporada, concentrando gran parte de los goles y la producción futbolística.

Messi convirtió el 1-0 del Inter Miami ante Colorado Rapids

Lionel Messi puso el 1-0 del Inter Miami ante Colorado Rapids X @MLS

Así, en el inicio de la era sin Mascherano, Inter Miami encontró una certeza en medio del cambio: mientras el equipo se reacomoda bajo una nueva conducción, Messi continúa siendo el faro futbolístico y el sostén competitivo de un equipo que depende, más que nunca, de su talento.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Colorado Rapids vs Inter Miami