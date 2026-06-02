Atento, Messi: Inter Miami definió el futuro de Guillermo Hoyos tras su gran arranque como DT interino

Mientras Messi se prepara para el Mundial con Argentina, el inter Miami tomó una decisión respecto de la continuidad de Hoyos.

Lionel Messi ya tiene la cabeza puesta en un 100 por ciento en el Mundial 2026. Tocado luego de la sobrecarga que sufrió en el último partido con Inter Miami, se espera que ya en los próximos días pueda estar a pleno físicamente para poder disputar los amistosos previos al debut.

Y mientras Leo se concentra para la que será su última Copa del Mundo, en Florida se están tomando importantes decisiones para cuando el astro rosarino regrese a la actividad con su club para la segunda parte de la temporada. Una de ellas tiene que ver con Ángel Guillermo Hoyos.

Hoyos seguirá siendo DT de Inter Miami hasta finalizar la temporada Guillermo Hoyos, DT de Inter Miami Guillermo Hoyos logró un 79,17% de efectividad en los 8 partidos que dirigió. @InterMiamiCF

El entrenador argentino, que se desempeñaba como mánager deportivo y coordinador del fútbol juvenil del elenco rosa, se hizo cargo del primer equipo luego de la sorpresiva salida de Javier Mascherano en abril. En un principio, la idea era que fuera un simple interinato hasta el Mundial.

Sin embargo, fue tan bueno su desempeño en el banco que la dirigencia de las Garzas decidió confirmarlo en el cargo hasta finalizar la temporada 2026. Y no es para menos, ya que en los 8 partidos que dirigió recolectó 6 victorias, 1 empate y 1 derrota (una efectividad del 79,17%) y dejó al equipo en el segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS con 31 puntos, apenas 2 por debajo del líder Nashville.