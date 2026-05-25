Se supo que tiene Lionel Messi tras pedir el cambio en el tremendo 6-4 de Inter Miami a Philadelphia

Lionel Messi salió en el segundo tiempo del encuentro entre Inter Miami y Philadelphia en el Nu Stadium y generó preocupación entre los fanáticos.

Inter Miami venció 6-4 a Philadelphia Union en un electrizante duelo de mitad de temporada de la MLS y se acomodó en el segundo lugar de la Conferencia Este con 31 puntos, 2 menos que Nashville. Pero los goles no fueron lo único que se llevó las miradas en el Nu Stadium, ya que Lionel Messi también dio que hablar.

La Pulga, que repartió 2 asistencias en el primer tiempo, generó preocupación entre los fanáticos cuando en el complemento, al minuto 72, pidió el cambio. Al salir de la cancha, comenzó a tocarse la parte posterior de la pierna izquierda, una imagen que encendió todas las alarmas a 22 días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026.

El momento en que Lionel Messi pidió el cambio El momento en el que Messi pide el cambio en Inter Miami por una molestia muscular y se va directo al vestuario. Apple TV Afortunadamente, con el pasar de las horas se supo que no se trató de una lesión de gravedad ni mucho menos. Según informó el periodista Gastón Edul en sus redes sociales, el astro rosarino pidió ser sustituido por precaución al sentir una carga en el isquiotibial. Es decir, una fatiga que no le permitía seguir jugando con normalidad, por lo que optó por no seguir pare evitar lastimarse.

A la espera de que el club dé información oficial al respecto, esto es una gran noticia, ya que implica que Messi no necesitaría más que descanso para recuperarse. Además, las Garzas no volverán a jugar hasta julio, después de finalizada la Copa del Mundo, por lo que el mejor jugador del mundo no tendrá que exigirse físicamente hasta los amistosos previos de la Scaloneta.