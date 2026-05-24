Alarma Mundial: Messi pidió el cambio en Inter Miami por una molestia y se fue directo al vestuario

A 23 días del debut de la Selección en la Copa del Mundo, Lionel Messi salió lesionado en el duelo ante Philadelphia y encendió todas las alarmas.

La alarma se encendió de golpe y en el peor momento posible para la Selección Argentina. Lionel Messi pidió el cambio durante el partido de Inter Miami ante Philadelphia Union por una molestia muscular y se retiró directamente al vestuario, a pocos días del inicio del Mundial.

El episodio ocurrió este sábado por la noche en el NU Stadium, en lo que fue su última presentación con las Garzas antes del Mundial 2026. Bajo una lluvia intensa y en medio de un partidazo que terminó 6-4 a favor del conjunto de Florida, el 10 sintió un fuerte dolor en el isquiotibial y rápidamente levantó la mano para pedir el cambio.

Alarma en la Selección: Messi salió lesionado a 19 días del Mundial El momento en el que Messi pide el cambio en Inter Miami por una molestia muscular y se va directo al vestuario. El momento en el que Messi pide el cambio en Inter Miami por una molestia muscular y se va directo al vestuario.

La situación se dio a los 73 minutos del complemento. Messi frenó una corrida, miró hacia el banco y le hizo señas al entrenador Guillermo Hoyos para abandonar la cancha. Sin demasiadas vueltas, el rosarino dejó el campo de juego y encaró directamente hacia la zona de vestuarios, un gesto ue generó un grado mucho más alto de preocupación.