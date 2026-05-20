Los 4 antecedentes polémicos del árbitro Jesús Valenzuela, que anuló el gol agónico de Boca: brasileños favorecidos y la furia de Messi

Pero en el caso puntual del árbitro venezolano, no es la primera vez que se ve envuelto en controversias de este estilo. Tras lo sucedido anoche en la Bombonera, salieron a la luz una serie de antecedentes en las que falló de manera muy discutible, curiosamente siempre con un equipo brasileño favorecido de por medio.

Hay un precedente muy cercano que involucró al Xeneize. Fue durante la Copa Sudamericana 2024 , durante el partido contra Fortaleza en la Bombonera. Con el marcador igualado 0-0, decidió obviar un claro penal de Benjamín Kuscevic sobre Edinson Cavani a los 17 minutos del primer tiempo. El delantero uruguayo terminó incluso con la media rota por la patada. Y amonestado por protestar...

Algo más similar a lo sucedido anoche entre Boca y Cruzeiro se dio en el duelo de Racing y Flamengo en la Copa Libertadores 2023 . Con la Academia jugando con un hombre menos y perdiendo 1-0, a los 61' reclamaron un penal por una mano de Wesley tras un cabezazo de Maxi Romero . Todos los futbolistas blanquicelestes se avalanzaron sobre el colegiado, pero este continuó el juego sin revisar la jugada, ya que desde el VAR le indicaron que no había sido un contacto sancionable.

Quizás el mayor escándalo en el que se vio involucrado Valenzuela , aunque en un rol secundario, fue en la semifinal de la Copa América 2019 , en la que Argentina cayó 2-0 contra Brasil . En dicho partido, la Scaloneta (que todavía tenía todo por ganar) quedó muy caliente ya que se sintió robado por dos penas máximas que reclamó por faltas al Kun Agüero y Nicolás Otamendi .

Tras este encuentro, Lionel Messi tuvo sus recordadas y explosivas declaraciones contra el arbitraje y la Conmebol, entre las que se destacaron frases tales como "la Copa está armada para que gane Brasil" y "en esta Copa se cansaron de cobrar boludeces y hoy no fueron nunca al VAR".

En aquella oportunidad, Valenzuela fue el AVAR1, secundando al uruguayo Leodán González, VAR de aquel decisivo partido. Años después, el ecuatoriano Roddy Zambrano, quien fuera juez principal del partido, hizo una fuerte revelación: "Hubo una jugada de penal, que todo el mundo lo sabe. Fue penal, y yo no lo vi en la cancha. Y el VAR obviamente no me llamó. Entonces, en ese sentido, me dijeron 'puedes continuar' y continuamos, como un juego normal. Si lo hubiera visto, lógico que lo cobraba", declaró en diálogo con el podcast Federación Postera.

El gol anulado a Colo-Colo ante Fluminense en 2024

El gol anulado a Colo-Colo ante Fluminense en 2024 ESPN

Hay un cuarto antecedente que no involucra a un equipo argentino perjudicado, pero sí a un brasileño beneficiado. Fue en el duelo entre Colo-Colo y Flamengo en la Copa Libertadores 2024. El elenco chileno, que perdería aquel duelo 2-1 en Río, había logrado el empate cerca del final con un gol de Cristián Zavala, pero Valenzuela lo anuló por una mano previa de Guillermo Paiva, quien paró la pelota de pecho y luego el balón le tocó la mano mientras ese brazo era empujado por un rival. Para el venezolano fue sancionable, al igual que la mano casual de Milton Delgado en la noche caliente de la Bombonera.