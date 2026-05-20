En vivo: San Lorenzo entró dormido y pierde 1-0 contra el Santos en Brasil desde el minuto de juego

San Lorenzo tendrá un durísimo partido este miércoles, cuando visite al Santos de Brasil por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana .

El encuentro, que comenzará a las 19, se llevará a cabo en el Estadio Urbano Caldeira y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Juan Soto.