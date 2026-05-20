En vivo: San Lorenzo entró dormido y pierde 1-0 contra el Santos en Brasil desde el minuto de juego
San Lorenzo juega ante Santos en Brasil sabiendo que si gana se meterá en octavos de final de la Sudamericana.
San Lorenzo tendrá un durísimo partido este miércoles, cuando visite al Santos de Brasil por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.
El encuentro, que comenzará a las 19, se llevará a cabo en el Estadio Urbano Caldeira y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Juan Soto.