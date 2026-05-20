La locura de los hinchas de Independiente Rivadavia en Venezuela tras el histórico primer puesto

La Lepra viajó a Venezuela y un buen número de hinchas celebran el histórico primer puesto en la Copa Libertadores.

Los hinchas de Independiente Rivadavia viven horas históricas en Venezuela, copando playas y armando una verdadera fiesta tras la clasificación como líderes del Grupo C de la Copa Libertadores. Con banderas, camisetas y bombos, los simpatizantes azules se hicieron sentir en Caracas y distintos puntos turísticos.

El partido de este jueves tendrá un valor histórico especial: será la primera vez que un club mendocino dispute un encuentro oficial en Venezuela. Ni siquiera Godoy Cruz Antonio Tomba, el equipo provincial con más experiencia internacional, había jugado allí anteriormente.

Hinchas de Independiente en Venezuela Los Leprosos coparon las playas de Caracas.

Independiente Rivadavia hace historia en Venezuela La clasificación asegurada como líder del grupo, tras la victoria de Fluminense sobre Bolívar, terminó de desatar la euforia de los hinchas mendocinos, que transformaron el viaje en una celebración continental.

El plantel dirigido por Alfredo Berti llegó a Caracas con tranquilidad deportiva, pero también acompañado por una ilusión enorme que cruzó fronteras. Y en las playas venezolanas ya quedó claro que la Lepra no está sola en esta aventura internacional.