Independiente Rivadavia romperá una barrera histórica para el fútbol mendocino: ¿cuál?

Independiente Rivadavia volverá a escribir una página histórica en el fútbol mendocino. El próximo jueves 21 a las 19, la Lepra disputará un partido oficial en Venezuela, transformándose en el primer equipo de la provincia en jugar por los puntos en suelo venezolano.

El dato no es menor. A lo largo de las distintas participaciones internacionales de los clubes mendocinos, jamás un representante provincial había competido oficialmente en ese país. Ni siquiera Godoy Cruz Antonio Tomba, el equipo con mayor recorrido continental de la provincia, logró jugar allí durante sus campañas en Copa Libertadores y Sudamericana.

Independiente Rivadavia y un equipo que dejará una huella imborrable. El equipo que ganó en el Maracaná.

De esta manera, Independiente Rivadavia completará un casillero que permanecía vacío para el fútbol mendocino y volverá a posicionarse como uno de los clubes protagonistas del presente argentino.

El viaje ya está completamente diagramado. El plantel partirá el martes en vuelo chárter rumbo a Caracas, donde quedará concentrado a la espera del encuentro del jueves. La logística fue preparada especialmente para reducir el desgaste físico y permitir que el equipo llegue en óptimas condiciones al compromiso internacional.

En el Parque saben que no será un viaje más. Más allá de lo futbolístico, el partido tendrá un fuerte valor simbólico e histórico para la institución y para toda Mendoza.

Mientras el equipo sigue construyendo una de las etapas más importantes de su historia, ahora la Lepra también se prepara para conquistar un territorio donde nunca antes había desembarcado un club mendocino.