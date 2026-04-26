Independiente aplastó a Gimnasia y se quedó con el clásico con una goleada histórica

Independiente Rivadavia no ganó: arrasó. En una tarde que quedará marcada en la memoria de su gente, la Lepra goleó 5 a 1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Estadio Bautista Gargantini y se adueñó del clásico mendocino con autoridad, fútbol y una contundencia demoledora.

El arranque parecía contar otra historia. A los 45 segundos, Blas Armoa sorprendió a todos y puso en ventaja al Lobo, silenciando por un instante al Gargantini. Gimnasia salió decidido, agresivo, con la idea de golpear rápido y manejar la ansiedad del local.

Independiente reaccionó con personalidad de equipo grande. No se desesperó, tomó la pelota, empezó a manejar el mediocampo y transformó el golpe inicial en combustible. A los 18 minutos, Sheyko Studer apareció en el área para empatar tras una jugada aérea y desde ahí el partido cambió por completo.

La Lepra empezó a ser más. Más intensa, más clara y mucho más profunda. Gimnasia se fue apagando y el equipo de Alfredo Berti olió sangre. En el complemento llegó la avalancha.

Clásico Mendocino: Armoa sorprendió a Independiente

Gol de Gimnasia Armoa

A los 6 minutos, Sartori puso el 2 a 1 y desató la locura azul. El Lobo sintió el golpe y nunca logró volver al partido.

Después apareció Álex Arce para marcar el tercero y empezar a liquidar la historia. Más tarde, Leonard Costa se sumó a la fiesta con el cuarto, y finalmente Buca cerró la goleada con el quinto.

Como si fuera poco, Gimnasia además sufrió la expulsión de Saavedra, en una roja insólita tras tirarle del pelo a Matías Fernández delante del árbitro Yael Falcón Pérez, una acción que terminó de desnudar el desconcierto total del visitante.

El 5 a 1 fue un golpe durísimo para el Lobo y una demostración de carácter para Independiente, que no solo ganó el clásico: lo dominó, lo dio vuelta y lo terminó aplastando.

La Lepra sigue líder, sigue en estado de gracia y ahora además tiene algo que no se discute: el clásico se quedó en casa. Y de qué manera.

Clásico Mendocino: los cinco goles del Azul

Gol Studer

Gol de Arce

Gol de Sartori a GyE

Gol de Costa a GyE

Gol de Bucca

Las mejores fotos de la tarde





Independiente Gimnasia

Independiente vs Gimnasia

independiente vs Gimnsia (1)

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independiente vs Gimnsia (5)

Lepra Gimnasia

Independiente vs Gimnasia (1)