La novela del invierno: dan a Paio Pereyra en Gimnasia, pero Huracán lo desmiente

El mercado de pases suele regalar historias inesperadas y versiones cruzadas. En las últimas horas, el experimentado defensor de Huracán, Fabio "Paio" Pereyra, fue vinculado con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, generando un revuelo informativo. Pereyra se encuentra en el centro de la novela del invierno.

La información comenzó a circular con fuerza cuando distintas cuentas partidarias del Globo aseguraron que el futbolista de 36 años ya había dejado la institución y continuaría su carrera en el conjunto mendocino.

"Fabio 'Paio' Pereyra se fue de Huracán y es nuevo jugador de Gimnasia de Mendoza" , publicó la cuenta especializada Globo Toqu e, agregando además que el defensor tenía contrato vigente con el club de Parque Patricios hasta diciembre de 2026.

Desde Soy Quemero, otro medio partidario vinculado a la actualidad de Huracán, aseguraron haber consultado directamente con fuentes del club, que negaron cualquier acuerdo.

"Desde el club nos aseguran que Paio Pereyra no tiene contrato acordado con Gimnasia de Mendoza. Es falso", publicaron en sus redes sociales.

La situación generó incertidumbre tanto entre los hinchas de Huracán como entre los simpatizantes del Lobo, que siguen de cerca los movimientos del mercado de pases.

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¿Hay acuerdo entre Pereyra y Gimnasia de Mendoza?

Por el momento, Gimnasia no emitió ningún comunicado oficial ni confirmó negociaciones por el defensor. La dirigencia mensana continúa trabajando en la conformación del plantel para la próxima temporada y mantiene varias gestiones abiertas, aunque hasta ahora no hubo anuncios respecto a la llegada de Pereyra.

Lo concreto es que el nombre del marcador central aparece desde hace días vinculado al conjunto mendocino, que busca reforzar una zona clave del equipo con futbolistas de experiencia.

Lo concreto es que el nombre del marcador central aparece desde hace días vinculado al conjunto mendocino, que busca reforzar una zona clave del equipo con futbolistas de experiencia.

La novela del mercado de pases de Huracán

Con versiones opuestas entre medios partidarios de Huracán y sin una postura oficial por parte de Gimnasia, el futuro de Paio Pereyra continúa siendo una incógnita. Por ahora, la operación está lejos de aparecer como cerrada y todo indica que la historia tendrá nuevos capítulos en los próximos días.

En un mercado que recién comienza a tomar temperatura, la posible llegada del defensor al Parque General San Martín se convirtió en una de las novelas más comentadas del fútbol mendocino.