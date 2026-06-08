Gimnasia prepara una oferta por Marcelo Eggel, pero hay una condición que puede frenar la operación

La dirigencia del Lobo está decidida a avanzar por el volante de Maipú, aunque el cuerpo técnico no lo tendría entre sus prioridades para reforzar el plantel.

Marcelo Eggel marcó un golazo de tiro libre en la victoria del Deportivo Maipú ante Tristán Suárez.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza podría protagonizar uno de los movimientos más importantes del mercado de pases local. La dirigencia mensana analiza realizar en las próximas horas una oferta formal por Marcelo Eggel, uno de los futbolistas más destacados de Deportivo Maipú en las últimas temporadas, buscando jerarquizar el plantel.

Según pudo averiguarse, la comisión directiva del Lobo está convencida de avanzar por el mediocampista creativo e incluso está dispuesta a realizar un esfuerzo económico para quedarse con la ficha del jugador. Sin embargo, la operación tiene un punto de conflicto que por el momento impide acelerar las negociaciones.

Marcelo Eggel.jpg Prensa Club Deportivo Maipú La condición que pone en jaque la llegada de Eggel La principal traba no estaría en Maipú ni en el propio futbolista, sino dentro de Gimnasia. Si bien la dirigencia considera que Eggel puede aportar calidad y jerarquía al plantel, el cuerpo técnico encabezado por Franco no lo tendría entre las prioridades para reforzar el equipo en este mercado de pases.

Esa diferencia de criterios entre la conducción deportiva y la dirigencia aparece hoy como el principal factor que condiciona el avance de la negociación.

¿Qué postura toma Deportivo Maipú ante la oferta por Marcelo Eggel? Mientras tanto, en calle Vergara aguardan novedades. En Maipú entienden que la propuesta formal llegará y esperan conocer los números antes de tomar una decisión. La postura del Cruzado es clara: analizar la oferta y evaluar si la transferencia resulta beneficiosa tanto para la institución como para el jugador. El Chelo estaría valuado en 500 mil dólares aproximadamente.