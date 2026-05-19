Independiente Rivadavia hizo historia en la Copa Libertadores y terminó primero en su grupo

Independiente Rivadavia sigue escribiendo páginas históricas en la Copa Libertadores. Tras la victoria de Fluminense frente a Bolívar, el equipo mendocino aseguró matemáticamente el primer puesto del Grupo C.

La Lepra, que lidera invicta la zona con 10 puntos, ya no podrá ser alcanzada por el conjunto boliviano y llegará al partido del jueves frente a Deportivo La Guaira con la tranquilidad de tener el liderazgo garantizado.

El presente del equipo de Alfredo Berti es impactante. En su primera participación en la Libertadores logró clasificarse anticipadamente a octavos de final y además terminó como líder de un grupo que compartió con rivales de peso internacional como Fluminense y Bolívar.

La campaña de Independiente Rivadavia incluyó triunfos históricos ante Bolívar en Mendoza y frente a Fluminense en el Maracaná, uno de los grandes golpes de esta edición de la Copa.

Ahora, con el primer puesto asegurado, la Lepra viajará a Caracas para seguir alimentando un sueño continental que ya quedó grabado en la historia grande del fútbol mendocino.

La Lepra ya está en Caracas

Independiente Rivadavia llegó esta tarde a Caracas para afrontar otro partido histórico por la Copa Libertadores. El equipo mendocino enfrentará este jueves a Deportivo La Guaira. La delegación partió este martes en vuelo chárter y realizó escala en Lima antes de arribar a Venezuela. El encuentro se jugará el jueves 21 desde las 19.

La Lepra lidera invicta su zona con 10 puntos y atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia continental.