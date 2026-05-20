Quién es Emiliano Buendía, figura del Aston Villa campeón de la Europa League: ¿Scaloni lo lleva al Mundial?

Emiliano Buendía, autor de 1 gol y 1 asistencia en la final contra Friburgo, hizo méritos esta temporada con Aston Villa para ser considerado en la lista de 26.

Emiliano Buendía fue la figura de Aston Villa en la final de la Europa League.

El Aston Villa se consagró campeón de la Europa League al vencer 3-0 a Friburgo en la final. Con un sólido Emiliano Martínez en el arco -aunque no tuvo demasiado trabajo-, la gran figura del partido decisivo, y también del equipo en general a lo largo de todo el certamen continental, fue otro argentino: Emiliano Buendía.

El también marplatense marcó un auténtico golazo en la última jugada del primer tiempo para que el equipo dirigido por Unai Emery se fuera 2-0 arriba al descanso, y luego asistió a Morgan Rogers en el complemento para sentenciar la goleada final del elenco de Birmingham, que cortó así una racha de 30 años sin títulos.

El golazo de Buendía para Aston Villa en la final de la Europa League El golazo de Emiliano Buendía para el 2-0 de Aston Villa ESPN El extremo derecho nació en Mar del Plata el 25 de diciembre de 1996 y tras realizar sus primeros años formativos en clubes locales, emigró al futbol europeo sin haber debutado nunca en suelo argentino. A lo largo de su carrera pasó por equipos como Getafe, Cultural Leonesa, Norwich City y Bayer Leverkusen, y en el último año terminó de establecerse como uno de los principales nombres de los Villanos.

En 2021 tuvo su primera convocatoria con la Selección argentina y en 2022 tuvo su estreno absoluto en un duelo contra Colombia por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, aunque apenas llegó a disputar 2 partidos con la Albiceleste desde entonces. Lionel Scaloni lo incluyó en la prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026 y es también unos de los 35 reservados por la AFA para integrar la nómina final de 26.

Los números de Emiliano Buendía con Aston Villa Emiliano Buendía Aston Villa 2025 Emi Buendía tuvo una espectacular temporada con Aston Villa. @AVFCOfficial Lo cierto es que Emi Buendía hizo méritos para ir a la Copa del Mundo esta temporada con Aston Villa, en la que disputó 53 partidos entre Premier League, FA Cup, Copa de la Liga y Europa League, con 11 tantos convertidos y 9 asistidos. En el certamen internacional jugó los 15 encuentros y facturó 4 goles y 6 asistencias, aunque brilló especialmente en los playoffs, con 3 goles y 4 asistencias en 7 partidos.