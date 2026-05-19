Sufre el Cuti Romero: el Tottenham perdió contra el Chelsea y llega a la última fecha con chances de descender

El Tottenham quedó muy comprometido en su lucha por la permanencia tras caer 2-1 ante el Chelsea de Enzo Fernández, que sumó 3 puntos de oro.

En una Premier League que ya tiene al Arsenal como campeón tras 22 años de sequía, le queda una fecha para definir a los últimos clasificados a copas internacionales y el último descenso. En ese sentido, el triunfo 2-1 de este martes del Chelsea sobre el Tottenham Hotspur dejó muchas puertas abiertas de cara a la jornada final.

Los Blues ganaron con una actuación estelar de Enzo Fernández, que abrió el marcador al minuto 18 y luego asistió a Andrey Santos a los 67', y lograron meterse provisoriamente en puestos de Conference League para la próxima temporada. Para los Spurs descontó Richarlison a los 74', pero no les alcanzó y quedaron muy comprometidos en la lucha por no perder la categoría.

Chelsea vs Tottenham Premier League 2026 Enzo Fernández El Chelsea de Enzo Fernández obtuvo un triunfo clave pensando en las copas internacionales. EFE

Con este resultado, el equipo del Cuti Romero -que no juega desde abril por lesión- quedó 17° con 38 puntos, apenas 2 por encima de West Ham, que con su 18avo lugar en esto momentos estaría cayendo a Segunda División. Wolverhampton (20° con 19 unidades) y Burnley (19° con 21) ya están condenados desde hace varias semanas.

El tercer descenso se definirá en la última fecha de la Premier, que se jugará el próximo domingo 24 de mayo. Si Tottenham vence o empata como local ante el Everton, se salvará sin depender de otros resultados. Pero si llegara a perder, un hipotético triunfo de los Hammers en Londres contra el Leeds los haría bajar irremediablemente al Championship.