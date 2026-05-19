Con un gol de Di María, Rosario Central goleó 4-0 a la UCV y se clasificó a octavos de final
Por la fecha 5, Rosario Central aplastó a la Universidad Central de Venezuela por los tantos de Alejo Véliz, Vicente Pizarro, Ángel Di María y Marco Ruben.
Por la fecha 5 del Grupo H de la Copa Libertadores 2026, Rosario Central se recuperó de la eliminación del Torneo Apertura y se aseguró su clasificación anticipada a los octavos de final este martes al golear 4-0 en el Gigante de Arroyito a la Universidad Central de Venezuela.
El equipo de Miguel Almirón se floreó ante su gente gracias a los goles de Alejo Véliz y Vicente Pizarro en el primer tiempo y los de Ángel Di María y Marco Ruben -que volvió a marcar un tanto después de casi dos años- en el complemento.
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