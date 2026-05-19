¡Bombazo mundial! Aseguran que Pep Guardiola se va del Manchester City y ya tendría sucesor

Medios ingleses anticipan que Guardiola ya le habría comunicado la decisión a la dirigencia del Manchester City. En paralelo, hay acuerdo por su reemplazante.

La era de Pep Guardiola en el Manchester City estaría viviendo sus últimos días. Según revelaron distintos medios ingleses, el entrenador catalán dejará su cargo una vez que termine la actual temporada de la Premier League, cerrando una década dorada que cambió por completo la historia del club inglés.

La información fue publicada inicialmente por el Daily Mail y rápidamente tomó fuerza en Europa. De acuerdo a esas versiones, el ex Barcelona ya tomó la decisión de ejecutar una cláusula que le permitía rescindir su contrato de común acuerdo al finalizar esta campaña, pese a que tenía vínculo vigente hasta junio de 2027.

El contexto le pone todavía más dramatismo a la historia. El City sigue peleando la Premier cabeza a cabeza con el Arsenal y este martes tendrá un partido clave ante Bournemouth. Si los de Manchester quedan sin chances matemáticas de pelear el título -están obligados a ganar-, el anuncio podría adelantarse y el cruce del próximo domingo ante Aston Villa se transformaría en la última función de Pep en el Etihad Stadium.

¿Guardiola pega el portazo? El City ya tiene apalabrado a su reemplazante Mientras tanto, la dirigencia ya se mueve pensando en el futuro. Y el apuntado para reemplazar a Guardiola en el cargo es un viejo conocido de la casa: Enzo Maresca. El italiano, que recientemente dirigió al Chelsea, fue su ayudante en la temporada 2022-23 y mantiene una excelente relación con la estructura del club. Según informó el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de pases europeo, ya habría un acuerdo total para que firme hasta fines de 2028, con opción de extender el contrato un año más.

Enzo Maresca.jpg Enzo Maresca pica en punta para ser el sucesor de Guardiola en el Manchester City. Foto: EFE