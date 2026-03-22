Pep Guardiola ganó su 40° título y es el segundo DT más laureado de la historia: quién es el primero y cuántos tiene

La Carabao Cup ganada este domingo con el Manchester City fue la cuadragésima consagración en la carrera de Guardiola como entrenador.

De este modo, los Citizens lograron volver a sonreír luego de lo que había sido la dura eliminación en octavos de Champions League frente al Real Madrid. Y en cuanto al implacable estratega español, el de hoy fue el título número 40 desde que incursionó hace casi dos décadas en la dirección técnica, con lo que se mantiene como el segundo entrenador más laureado de la historia.

Todos los títulos de Pep Guardiola como DT Pep Guardiola Manchester City Guardiola obtuvo su 19° título con el Manchester City. @ManCity Fue la decimonovena consagración con los Sky Blues, el club con el que más trofeos levantó. A nivel local, son 16 campeonatos: 6 Premier Leagues, 2 FA Cups, 5 Copas de la Liga y 3 Community Shields. A estos le suma 3 logros internacionales: la Champions League 2022/23 y sus correspondientes Supercopa Europea y Mundial de Clubes.

Completa la cuarentena de títulos con los 14 obtenidos con Barcelona y los 7 con Bayern Múnich. Con los Culés, ganó 3 campeonatos de LaLiga, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Champions Leagues, 2 Supercopas UEFA y 2 Mundiales de Clubes. Con los Bávaros ganó 3 Bundesligas, 2 Copas de Alemania, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes.

Alex Ferguson es el DT más ganador de la historia con 49 títulos Sir Alex Ferguson, 21 años frente al Manchester Foto: NA Sir Alex Ferguson es el único DT con más títulos que Guardiola. NA El único que logra superar a Guardiola es el histórico Sir Alex Ferguson, que levantó un total de 49 títulos en su carrera como DT: 9 con el Aberdeen de Escocia y 32 con el Manchester United, donde es una auténtica Leyenda. En su palmarés, se destacan 13 Premiers y 2 Champions Leagues con los Red Devils.