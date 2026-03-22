Pep Guardiola ganó su 40° título y es el segundo DT más laureado de la historia: quién es el primero y cuántos tiene
La Carabao Cup ganada este domingo con el Manchester City fue la cuadragésima consagración en la carrera de Guardiola como entrenador.
Pep Guardiola, uno de los mejores directores técnicos de todos los tiempos, continúa agrandando su figura y este domingo volvió a gritar campeón con el Manchester City. Por la final de la EFL Cup, venció 2-0 al Arsenal y levantó así su primer trofeo del año, tras lo que fue una temporada 2024/25 sin ninguna coronación.
De este modo, los Citizens lograron volver a sonreír luego de lo que había sido la dura eliminación en octavos de Champions League frente al Real Madrid. Y en cuanto al implacable estratega español, el de hoy fue el título número 40 desde que incursionó hace casi dos décadas en la dirección técnica, con lo que se mantiene como el segundo entrenador más laureado de la historia.
Todos los títulos de Pep Guardiola como DT
Fue la decimonovena consagración con los Sky Blues, el club con el que más trofeos levantó. A nivel local, son 16 campeonatos: 6 Premier Leagues, 2 FA Cups, 5 Copas de la Liga y 3 Community Shields. A estos le suma 3 logros internacionales: la Champions League 2022/23 y sus correspondientes Supercopa Europea y Mundial de Clubes.
Completa la cuarentena de títulos con los 14 obtenidos con Barcelona y los 7 con Bayern Múnich. Con los Culés, ganó 3 campeonatos de LaLiga, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Champions Leagues, 2 Supercopas UEFA y 2 Mundiales de Clubes. Con los Bávaros ganó 3 Bundesligas, 2 Copas de Alemania, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes.
Alex Ferguson es el DT más ganador de la historia con 49 títulos
El único que logra superar a Guardiola es el histórico Sir Alex Ferguson, que levantó un total de 49 títulos en su carrera como DT: 9 con el Aberdeen de Escocia y 32 con el Manchester United, donde es una auténtica Leyenda. En su palmarés, se destacan 13 Premiers y 2 Champions Leagues con los Red Devils.
¿Podrá alcanzarlo alguna vez Pep?