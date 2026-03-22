A semanas de enfrentar a Racing, Botafogo despidió a Martín Anselmi y se quedó sin DT

Botafogo, que enfrentará a Racing en Avellaneda el 15 de abril, dio por finalizado en las últimas horas el vínculo con Martín Anselmi.

Al no poder volver a clasificar al principal campeonato continental, Racing intentará en este 2026 hacerse fuerte en la Copa Sudamericana y obtener su segundo título en el certamen, tras el primero ganado en 2024. El pasado jueves se sorteó la fase de grupos y al equipo de Gustavo Costas le tocó quedar emparejado en la misma zona que Botafogo.

El elenco carioca era uno de los rivales a evitar. Campeón de América en 2024, recaló este año en el segundo certamen más importante del continente al ser eliminado en la tercera fase previa de la Libertadores. En una suerte de reedición de la Recopa 2025 (que terminó con victoria blanquiceleste), la Academia y la Estrella Solitaria volverán a verse las caras en Avellaneda el miércoles 15 de abril. Pero a menos de un mes de este atractivo duelo, el elenco brasileño despidió a su DT, Martín Anselmi.

Botafogo despidió a Martín Anselmi por malos resultados Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Botafogo/status/2035756295475572850?s=20&partner=&hide_thread=false O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22).



Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética… pic.twitter.com/MgyBmESIGK — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 22, 2026 El entrenador argentino había llegado al cuadro blanquinegro en diciembre del 2025, tras lo que había sido su paso fallido por el Porto de Portugal y en reemplazo de Davide Ancelotti (hijo de Carletto). Sin embargo, a tan solo tres meses de su arribo, desde la institución de Rio de Janeiro decidieron dar por finalizado el breve ciclo por malos resultados.

"Si bien apreciamos enormemente a Anselmi y a su cuerpo técnico, y respetamos profundamente su dedicación y ética de trabajo, no hemos visto la evolución, el progreso ni los resultados que esperamos de un club campeón, y creemos que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos esta temporada y en las siguientes. Por lo tanto, el club explorará otras vías en su proyecto deportivo", informó el Botafogo mediante un comunicado oficial.