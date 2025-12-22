El entrenador argentino que anunció el Botafogo tras la renuncia del hijo de Ancelotti

Luego de la sorpresiva la salida de Davide Ancelotti, el Botafogo no tardó mucho tiempo en encontrar un reemplazante.

Botafogo tuvo un 2024 de ensueño, en el que ganó la primera Copa Libertadores de su historia y su tercer Brasileirao (29 años después de que hubiera conquistado el anterior). Pero en este 2025 las cosas no salieron tan bien, habiendo quedados sextos en el campeonato local y eliminados en octavos del máximo certamen continental.

Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, que asumió como DT en julio y dirigió el segundo semestre, decidió renunciar de manera sorpresiva el pasado miércoles 17 de diciembre. Sin embargo, en el Fogao no tardaron demasiado en encontrar un reemplazante, el cual fue anunciado este lunes 22.

Martín Anselmi será el nuevo DT del Botafogo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Botafogo/status/2003220907918311881?s=20&partner=&hide_thread=false BIENVENIDO, ANSELMI!



Martín Anselmi é o novo treinador do Botafogo. Argentino assinou contrato com o Glorioso por dois anos. Seja bem-vindo, professor! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/2pKKf1QaTt — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 22, 2025 Se trata de Martín Anselmi, uno de los técnicos argentinos de mayor proyección internacional, que se encontraba libre desde hace unos 6 meses luego de su fallido paso por el Porto de Portugal. En la Estrella Solitaria, según informó el club en sus redes sociales, firmó por 2 años, hasta diciembre de 2027.

El joven estratega de 40 años, que nunca llegó a jugar profesionalmente al fútbol ni tampoco dirigir a un equipo argentino, arrancó su carrera de DT en 2022 en Unión La Calera de Chile. Ese mismo año pasaría a Independiente del Valle, donde logró sus mayores éxitos al consagrarse campeón de la Copa Ecuador y la Supercopa en 2022 a nivel local, y la Copa Sudamericana y la Recopa 2023 a nivel internacional.