¡Bombazo! Cristian Medina es seguido de cerca por un gigante de Sudamérica
Cristian Medina, jugador de Estudiantes de La Plata, está en la órbita de un campeón de América que viene con todo para llevárselo.
Estudiantes está a un paso de cerrar un gran 2025. Para que eso suceda, el equipo de Eduardo Domínguez tendrá que gritar campeón del Torneo Clausura este sábado a la noche cuando se enfrente ante el Racing de Gustavo Costas en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Mientras todos los jugadores y cuerpo técnico tienen la mente puesta en el partido trascendental de esta noche, algunos equipos del continente ya comenzaron a moverse en el mercado de pases y en las últimas horas, el Botafogo de Brasil comenzó a seguir de cerca a Cristian Medina, una de las figuras del Pincha.
Te Podría Interesar
Botafogo va a la cara por Cristian Medina
Según informó el medio Ge Globo, el grupo inversor que maneja al Fogao y quien también consiguió que Medina llegue al conjunto platense, tiene en mente que el exfutbolista de Boca de el salto al fútbol brasileño, donde esperan que pueda conseguir una revalorizaron mayor a la que puedan alcanzar en Argentina.
Además, aseguran que ellos asumirían la mayor parte de los gastos de la transferencia para que pase a formar parte del conjunto carioca, que avaló la operación con la mira puesta en volver a ser protagonista a nivel internacional luego de consagrarse en la Copa Libertadores 2024.
El paso de Cristian Medina por Estudiantes
Desde su llegada al club a comienzos de año, Cristian Medina fue de menor a mayor cerrando la temporada ya afirmado como titular en el tramo final del camino hacia la final en Santiago del Estero, un recorrido en el que disputó 41 partidos y apenas registró dos asistencias.