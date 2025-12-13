¡Bombazo! Cristian Medina es seguido de cerca por un gigante de Sudamérica

Cristian Medina, jugador de Estudiantes de La Plata, está en la órbita de un campeón de América que viene con todo para llevárselo.

Cristian Medina está en la órbita de un campeón de América.

Estudiantes está a un paso de cerrar un gran 2025. Para que eso suceda, el equipo de Eduardo Domínguez tendrá que gritar campeón del Torneo Clausura este sábado a la noche cuando se enfrente ante el Racing de Gustavo Costas en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Mientras todos los jugadores y cuerpo técnico tienen la mente puesta en el partido trascendental de esta noche, algunos equipos del continente ya comenzaron a moverse en el mercado de pases y en las últimas horas, el Botafogo de Brasil comenzó a seguir de cerca a Cristian Medina, una de las figuras del Pincha.

Botafogo va a la cara por Cristian Medina Según informó el medio Ge Globo, el grupo inversor que maneja al Fogao y quien también consiguió que Medina llegue al conjunto platense, tiene en mente que el exfutbolista de Boca de el salto al fútbol brasileño, donde esperan que pueda conseguir una revalorizaron mayor a la que puedan alcanzar en Argentina.

Cristian Medina ingresó en el complemento y tuvo tiempo de convertir su primer gol en el Pincha. Foto: Prensa Estudiantes de La Plata Cristian Medina es seguido de cerca por el Botafogo. Foto: Prensa Estudiantes de La Plata Además, aseguran que ellos asumirían la mayor parte de los gastos de la transferencia para que pase a formar parte del conjunto carioca, que avaló la operación con la mira puesta en volver a ser protagonista a nivel internacional luego de consagrarse en la Copa Libertadores 2024.