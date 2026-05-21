Repudiable comentario de Néstor Apuzzo, ex DT de Huracán: "Ahora las mujeres, los gays y los normales somos técnicos"

El histórico entrenador de Huracán lanzó una repudiable frase al analizar una de sus etapas en el club de Parque Patricios y generó polémica.

Néstor Apuzzo quedó envuelto en una fuerte polémica luego de recordar las críticas que recibió durante su exitoso ciclo al frente de Huracán entre 2014 y 2015. El entrenador, muy identificado con el Globo, rememoró aquellos años en los que consiguió el ascenso a Primera División y además conquistó la Copa Argentina y la Supercopa Argentina.

Durante una entrevista con Voces Quemeras, un hincha elogió su gestión y destacó su “pertenencia y capacidad” dentro del club de Parque Patricios. A partir de ese comentario, Apuzzo recordó que incluso en uno de los períodos más exitosos de la institución también fue apuntado por sectores del ambiente futbolero y cuestionado por parte de los simpatizantes.

Sin embargo, al intentar ejemplificar aquellas críticas, el exentrenador utilizó una expresión repudiable que rápidamente generó controversia y rechazo en redes sociales. Sus palabras no tardaron en viralizarse y volvieron a instalar el debate sobre los límites del discurso público dentro del fútbol argentino.

El repudiable comentario de Néstor Apuzzo El repudiable comentario de Néstor Apuzzo al recordar su etapa en Huracán X @Barras_LATAM

"Uno es conocido y tiene que ser respetuoso de la opinión de la gente. Escuchar la opinión de todo, por eso estabamos en esto tan lindo como lo es el fútbol. Ahora vas a ver que va a haber 50 millones de entrenadores el mes que viene por el Mundial. Las mujeres son todas técnicas, los gays son técnicos, los normales somos técnicos", lanzó Apuzzo.