Qué respondió el Chacho Coudet cuando le preguntaron si su River "tiene mucho culo"

Eduardo Coudet volvió a quedar en el centro de la escena después del empate 1-1 entre River Plate y Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana . El Millonario rescató un punto sobre el final gracias al gol de Lautaro Pereyra y quedó a un paso de los octavos de final.

En conferencia de prensa, al Chacho le consultaron directamente si su equipo tenía “mucho culo” por los tantos agónicos que consiguió en 10 de los 16 partidos en total de su incipiente ciclo. Lejos de esquivar la pregunta, el entrenador respondió con contundencia y defendió el trabajo de sus jugadores.

"¿Cuántos partidos llevamos? Perdimos dos. Seguramente la suerte la construyen los jugadores, es mérito del trabajo y lo que se sacrifican. De mí pueden decir lo que quieran, soy un obsesivo. Los partidos duran hasta que pita el árbitro", expresó el DT millonario.

Chacho Coudet les respondió a los que dicen que tiene suerte

Coudet también explicó que la intensidad física del equipo es una de las claves para sostenerse competitivo hasta el final de los encuentros. "Va de la mano de que desgastamos bastante, sostenemos un ritmo alto. Era más difícil hoy, teníamos que pararnos y por cómo terminamos. Pero el equipo viene demostrando cosas buenas", agregó.

El entrenador además reconoció que River terminó desordenado en la búsqueda del empate, aunque destacó la actitud de sus futbolistas para ir a buscar el resultado hasta el último minuto. "Terminamos un poco desdibujados, armamos una línea de tres, los dos de afuera eran prácticamente delanteros. Pero es mérito de ir a buscar siempre y desgastar al rival", analizó.

Coudet destacó la búsqueda de River hasta el final a pesar del "desorden"

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El empate ante Bragantino dejó buenas sensaciones en River, sobre todo porque Coudet decidió presentar una formación alternativa pensando en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, que se disputará el próximo domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes.