River recibe a Bragantino con un once alternativo y la chance de clasificar a octavos: hora, TV y formaciones
River espera por los brasileños con un equipo alternativo para cuidar jugadores antes de la final contra Belgrano. El
River recibirá este miércoles a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la primera posición en el Grupo H y la clasificación a los octavos de final.
El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera, quien contará con la colaboración desde el VAR de su compatriota Christian Ferreyra.
Qué necesita River para clasificar a los octavos de final de la Sudamericana
River, que es dirigido por Eduardo Coudet, llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que lidera en el Grupo H con 10 puntos y le saca cuatro unidades a sus escoltas, que son Bragantino y Carabobo de Venezuela, por lo que un triunfo que aseguraría la primera posición y el boleto directo a los octavos de final.
Incluso podría quedar primero con una fecha de anticipación en caso de igualar y que Carabobo no le gane a Blooming de Bolivia como visitante.
Bragantino, por su parte está en una delicada situación y, obtenga el resultado que obtenga, definirá su clasificación la próxima fecha en un mano a mano contra Carabobo.
El gran momento de River no se limita solo a la Copa Sudamericana, ya que el sábado se metió en la final del Torneo Apertura después de ganarle 1-0 a Rosario Central gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
Copa Sudamericana
Grupo H
River (Arg) - Bragantino (Bra)
Estadio: Monumental
Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)
VAR: Christian Ferreyra (Uru)
Hora: 21:30. TV: DSports
River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño; Maximiliano Meza o Santiago Lencinas; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.