Pensando en la final del Apertura, Coudet mete 11 cambios en River ante Bragantino: el inédito equipo

River ya empezó a jugar la final. Aunque antes tenga que recibir a Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana, en Núñez todas las miradas apuntan a la definición del Torneo Apertura contra Belgrano , el próximo domingo en Córdoba. Por eso, Eduardo Coudet metería mano fuerte y prepara una formación totalmente alternativa.

La decisión tiene lógica: el desgaste físico empieza a pasar factura, los lesionados se acumulan y la clasificación a octavos del certamen internacional está muy encaminada. En ese sentido, el Chacho optaría por cuidar piernas este miércoles y apostar de lleno al partido más importante del semestre o, por qué no, del año.

Una de las noticias centrales pasa por el regreso de Franco Armani. El arquero más ganador de la historia del club volverá ocupará el luego del suspendido Santiago Beltrán (fue expulsado ante Carabobo) y volverá a pararse bajo los tres palos tras superar una compleja lesión que lo alejó de las canchas por tres meses.

El último partido de Armani en el arco de River fue el 22 de febrero, en la derrota 1-0 ante Vélez en Liniers.

En defensa, la idea es dosificar cargas en varios nombres que vienen acumulando muchos minutos. El desgarro de Gonzalo Montiel obliga a manejar con cuidado la situación de Fabricio Bustos y por eso el pibe Ulises Giménez aparece como alternativa para el lateral derecho. A su vez, la zaga central estaría integrada por Germán Pezzela y Paulo Díaz, mientras que Facundo González iría por izquierda ante la baja de Matías Viña.

La mitad de la cancha también tendrá caras nuevas. Kevin Castaño reaparecería para darle descanso a Fausto Vera, mientras que Giuliano Galoppo y Maxi Meza tienen muchas chances de ir de arranque. Igual, Santiago Lencina todavía pelea por meterse en el 11.

Arriba, Juan Fernando Quintero aparece como una fija para conducir el ataque, mientras que Ian Subiabre tendría ventaja sobre Kendry Páez en uno de los extremos. Maxi Salas, ante la lesión de Sebastián Driussi, sería la referencia ofensiva de un River que ya piensa mucho más en la final ante Belgrano que en el duelo copero.

La formación del Millonario para enfrentar a Bragantino

Así, el equipo muleto que imagina Coudet para enfrentar a Bragantino sería con Armani; Ulises Giménez, Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Kevin Castaño, Galoppo, Maxi Meza o Lencina; Juanfer Quintero; Subiabre y Maxi Salas.