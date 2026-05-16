El fuerte reclamo de Coudet por la lesión de Driussi: qué le dijo al árbitro asistente

Tras la dura entrada de Franco Ibarra a Sebastián Driussi, que lo sacó del partido, el Chacho Coudet le protestó de manera airada a Juan Pablo Belatti.

River Plate y Rosario Central protagonizaron un muy áspero primer tiempo en el Monumental por las semifinales del Torneo Apertura, en el que hubo más choques y golpes que fútbol. El momento más dramático sin duda se produjo antes de los 8 minutos, cuando Sebastián Driussi sufrió una dura lesión en la rodilla derecha.

Al delantero se le quedó enganchada la pierna tras una fuerte entrada de Franco Ibarra y rápidamente comenzó a revolcarse en el suelo del dolor, dejando en claro que se había lastimado muy severamente. El 5 canalla fue amonestado con una tarjeta amarilla, pero toda la Banda reclamó un castigo mayor, especialmente Eduardo Coudet.

La dura lesión de Sebastián Driussi ante Central y el reclamo de Coudet La dura lesión de Sebastián Driussi ante Central TNT Sports "¿No van a ir al VAR? ¡Le rompió la rodilla y no vas a ir al VAR...!", se lo escuchó al Chacho gritarle furioso a Juan Pablo Belatti, el árbitro asistente. Pese a las airadas protestas, Nicolás Ramírez, el juez principal, no cambió la sanción.