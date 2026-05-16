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Sebastián Driussi

El fuerte reclamo de Coudet por la lesión de Driussi: qué le dijo al árbitro asistente

Tras la dura entrada de Franco Ibarra a Sebastián Driussi, que lo sacó del partido, el Chacho Coudet le protestó de manera airada a Juan Pablo Belatti.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

El Chacho Coudet se desencajó tras la lesión de Driussi.

El Chacho Coudet se desencajó tras la lesión de Driussi.

Captura TNT Sports

River Plate y Rosario Central protagonizaron un muy áspero primer tiempo en el Monumental por las semifinales del Torneo Apertura, en el que hubo más choques y golpes que fútbol. El momento más dramático sin duda se produjo antes de los 8 minutos, cuando Sebastián Driussi sufrió una dura lesión en la rodilla derecha.

Al delantero se le quedó enganchada la pierna tras una fuerte entrada de Franco Ibarra y rápidamente comenzó a revolcarse en el suelo del dolor, dejando en claro que se había lastimado muy severamente. El 5 canalla fue amonestado con una tarjeta amarilla, pero toda la Banda reclamó un castigo mayor, especialmente Eduardo Coudet.

La dura lesión de Sebastián Driussi ante Central y el reclamo de Coudet

La dura lesión de Sebastián Driussi ante Central

"¿No van a ir al VAR? ¡Le rompió la rodilla y no vas a ir al VAR...!", se lo escuchó al Chacho gritarle furioso a Juan Pablo Belatti, el árbitro asistente. Pese a las airadas protestas, Nicolás Ramírez, el juez principal, no cambió la sanción.

Driussi debió abandonar la cancha en el carrito médico y con un llanto desconsolado. Según informaron durante la transmisión, el primer diagnóstico es que sufrió un esguince severo en su rodilla derecha, y en las próximas horas le realizarán estudios para determinar de manera definitiva el grado de la lesión.

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