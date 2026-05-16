Los tremendos elogios de Franco Armani a Santiago Beltrán por su gran momento en el arco de River

En la previa de la semi contra Rosario Central, Franco Armani se mostró feliz por el destacado desempeño de Santiago Beltrán como arquero titular de River.

Santiago Beltrán es el jugador sensación de River Plate en este 2026. Obligado a hacerse con la titularidad de manera inesperada por la lesión de Franco Armani en la pretemporada, no solo no le quedó grande el arco millonario, sino que a base de buenos rendimientos se ganó el puesto pese a que el campeón del mundo ya está recuperado.

El Pulpo, que este sábado volvió a ir al banco para las semifinales del Apertura contra Rosario Central, habló en la previa del encuentro y llenó de elogios al juvenil de 21 años, al que deberá reemplazar el miércoles por Copa Sudamericana en el duelo contra Red Bull Bragantino por la expulsión que sufrió ante Carabobo.

El elogio de Franco Armani a Santiago Beltrán El elogio de Franco Armani a Santiago Beltrán ESPN "Estoy feliz de que Santi esté en este momento, que lo esté demostrando. Obviamente, cuando subió con nosotros por primera vez ya se le veían las condiciones. Después obvio que hay que demostrarlo adentro del campo de juego y ahora lo está haciendo con su desempeño y grandes partidos", destacó el campeón del mundo en diálogo con ESPN.

"Es un chico con mucha madurez y personalidad. De mi lado, me corresponde acompañarlo y aconsejarlo; y darle lo mejor. Me pone muy feliz porque es un muy buen chico, trabajador, y lo tiene muy merecido", sentenció respecto de Beltrán, dejando en claro su total confianza en él y su apadrinamiento en el día a día.