Fue arquero multicampeón en Boca y le dio un tremendo elogio a Santiago Beltrán: "Una madurez y tranquilidad que me sorprende"

El gran momento de Santiago Beltrán ya trasciende el mundo River y empieza a cosechar reconocimiento incluso desde la vereda de enfrente. En las últimas horas, quien se rindió ante el nivel del joven arquero fue Roberto Abbondanzieri , arquero multicampeón en Boca , que destacó la irrupción del guardameta millonario y valoró la personalidad con la que se adueñó del puesto tras la lesión de Franco Armani.

El Pato, palabra autorizada bajo los tres palos, no escatimó elogios al analizar el presente del futbolista de apenas 21 años y hasta lo vinculó con los primeros pasos de otros grandes arqueros que dejaron huella en el fútbol argentino: “Su aparición es como la de (Oscar) Ustari. Su aparición fue algo muy novedoso en Independiente, pero él tiene una madurez y una tranquilidad que me sorprende”, sentenció en una entrevista con DSports.

Y los motivos sobran. Desde que Marcelo Gallardo decidió darle continuidad en el arco, Beltrán respondió con actuaciones de alto nivel: mostró firmeza, reflejos y una madurez poco habitual para su edad. Sus intervenciones fueron decisivas en varios compromisos importantes y rápidamente se transformó en una de las piezas más destacadas del equipo de Núñez.

El impacto de su crecimiento fue tal que la dirigencia riverplatense no tardó en asegurar su patrimonio: mejoró sus condiciones contractuales y fijó una cláusula de rescisión cercana a los 100 millones de euros, blindando así a una de las grandes apariciones del club.

La tranquilidad que tuvo Beltrán a la hora de reemplazar a Armani

El arquero campeón de tres copas Libertadores, dos Copa Intercontinental, dos Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana también puso el foco en el carácter demostrado por el juvenil durante el encuentro frente a Gimnasia, partido en el que Armani ocupó un lugar en el banco de suplentes. Lejos de sentir la presión, Beltrán sostuvo la tranquilidad y respondió con autoridad cada vez que fue exigido: “Ayer estaba mirando el partido y veía a Armani, campeón del mundo, en el banco con esa cara de que uno siempre quiere estar jugando y dije: ‘Con qué tranquilidad atajó Beltrán teniendo al campeón del mundo atrás’”, destacó.

Santiago Beltrán @RiverPlate

Lo cierto es que el fenómeno Beltrán ya genera consenso en todo el ambiente futbolero. Además de ilusionar a los hinchas de River, su explosión lo llevó a integrar la nómina preliminar de 55 futbolistas reservados por la Selección argentina de cara al próximo Mundial. Y ahora, también recibió el aval de una leyenda del clásico rival, una señal inequívoca del impacto que está provocando su aparición en el fútbol argentino.