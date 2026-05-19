Escándalo en Córdoba: Instituto echó a un jugador que festejó la clasificación de Belgrano a la final

Franco Jara dejó de ser jugador de Instituto después de un conflicto que terminó explotando por completo en las últimas horas. El delantero rescindió su contrato con la Gloria luego de la difusión de un video donde aparecía festejando la clasificación de Belgrano a la final del Torneo Apertura .

El atacante, históricamente identificado con el Pirata, nunca logró generar empatía con gran parte de los hinchas de Instituto desde su llegada al club. A eso se sumó un flojo rendimiento dentro de la cancha: apenas convirtió un gol con la camiseta albirroja y quedó rápidamente cuestionado por los simpatizantes.

La situación terminó de desbordarse cuando comenzó a viralizarse un video suyo celebrando un triunfo clave de Belgrano. Aunque Jara siempre mantuvo un fuerte vínculo emocional con el club de Alberdi, el gesto cayó muy mal puertas adentro y profundizó el enojo de los fanáticos de Instituto.

Con el clima totalmente roto, la dirigencia y el futbolista avanzaron en la rescisión del vínculo, que quedó confirmada este martes. La decisión buscó ponerle fin a un conflicto que ya parecía imposible de sostener tanto en lo futbolístico como en lo emocional.

A los 37 años, Jara cerró así un breve y conflictivo paso por Instituto. El delantero había regresado a Córdoba después de una extensa carrera que incluyó pasos por Arsenal de Sarandí, Benfica y Pachuca, aunque su ciclo terminó muy lejos de lo imaginado.