Polémicas decisiones arbitrales en el triunfo de Gimnasia y Esgrima e Instituto en la Liga Profesional

Gimnasia venció 1 a 0 a Instituto en un partido con polémico penal sancionado por VAR y un tanto anulado en el Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza logró su primer triunfo de local ante Instituto en un duelo de la Liga Profesional que estuvo condimentado por dos decisiones arbitrales que generaron controversia y discusión entre jugadores, cuerpo técnico y público asistente.

Polémicas pese al triunfo de Gimnasia y Esgrima Desde los primeros minutos, el partido en el estadio Víctor Legrotaglie tomó un rumbo tenso cuando, tras una revisión del VAR, el árbitro Luis Lobo Medina sancionó un penal a favor de Instituto por una mano dentro del área. La decisión no cayó bien entre los locales, pero el arquero César Rigamonti se erigió en figura al quedarse con la pena máxima y mantener al Lobo en el juego.

Más adelante, Gimnasia intentó responder y encontró un gol que hizo estallar a la hinchada, pero la celebración duró segundos: el árbitro asistente había levantado la bandera por posición adelantada, y tras chequeo del VAR se confirmó la anulación del tanto. La decisión dejó en evidencia nuevamente al videoarbitraje como protagonista de la noche y reavivó el debate entre los presentes.

Pese a las polémicas, el lobo logró su primer triunfo en casa en la fecha correspondiente a la Liga Profesional, aunque las charlas posteriores al encuentro girarán, sin duda, en torno a si las decisiones arbitrales condicionaron el desarrollo y el resultado final del encuentro.