Las dos buenas noticias que recibió Ariel Broggi en Gimnasia de cara al domingo

Luego de la dura derrota en Santa Fe, Gimnasia y Esgrima se prepara para recibir a Instituto con el posible regreso de dos piezas clave.

Ariel Broggi, DT de Gimnasia, empezó a preparar el equipo que recibirá a Instituto este domingo en el Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima dio vuelta la página y ya se enfoca en el próximo compromiso del actual torneo Apertura, que será el próximo domingo a las 22.15 cuando reciba a Instituto de Córdoba, por la cuarta fecha de la zona A, en donde el conjunto que conduce Ariel Broggi intentará la recuperación luego de dos derrotas de forma consecutiva.

Luego de la goleada que recibió ante Unión de Santa Fe, en el seno del plantel se propusieron dejar atrás la pálida imagen que dejó el equipo y tratar de torcer el rumbo en la seguidilla de partidos que se le viene, en donde jugará tres de los próximos cuatro encuentros en Mendoza.

Tras recibir a los cordobeses, el Lobo visitará a Talleres, el sábado 14 a las 19.45, y luego afrontará dos compromisos en calidad de local, ante Gimnasia La Plata, el viernes 20 a las 22.15, y ante Independiente, el martes 24 desde las 22.

Las dos buenas noticias que recibió Ariel Broggi En plena preparación para el domingo, el entrenador Ariel Broggi recibió dos buenas noticias por la posible vuelta de dos futbolistas considerados titulares y que se ausentaron el lunes por diferentes problemas físicos.