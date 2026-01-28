El sincericidio de Ariel Broggi, DT de Gimnasia, al admitir que podría haber hecho antes los cambios: "Estoy de acuerdo"
Después del golpe que recibió Gimnasia en casa, Ariel Broggi habló sin filtro, asumió errores y volvió a remarcar que el equipo está en plena construcción.
Tras la derrota por 1-0 ante San Lorenzo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, Ariel Broggi analizó el presente de Gimnasia y Esgrima y rescató algunos aspectos positivos, más allá del resultado adverso por la segunda fecha del Torneo Apertura.
"Las sensaciones no terminan siendo buenas porque perdés, pero el equipo dio la cara", expresó el DT. Y agregó: "A medida que pasen los partidos nos vamos a ir sintiendo cada vez mejor", en referencia al proceso de adaptación del Mensana a la Primera División tras su paso por la Primera Nacional.
Ariel Broggi dio la cara, asumió errores y fue claro tras la derrota
Uno de los momentos más destacados de la conferencia se dio cuando una periodista le consultó por el arbitraje y por la demora en los cambios, como el de Luciano Cingolani. Tras un breve intercambio, Broggi reconoció: "Sí, sí, puede ser. Es válido también. Yo estoy de acuerdo con vos, que capaz que en ese sentido hubiera hecho los cambios antes".
El entrenador explicó que la decisión estuvo ligada a lo físico y al momento de varios jugadores. "Armoa no está para más de 30 minutos hoy. Álvarez viene sumando minutos de juego", detalló, y remarcó que varios refuerzos llegaron sobre el inicio del torneo.
Además, admitió que el equipo no pudo sostener el nivel del primer tiempo. "Entramos en el contexto de San Lorenzo, que no nos dejó jugar cómodos y nunca pudimos tener la claridad que tuvimos antes", sostuvo.
Por último, Broggi volvió a insistir con el proceso. "Somos un equipo en construcción y seguramente a lo largo del campeonato lo vamos a ir sintiendo cada vez mejor", concluyó, dejando en claro que apuesta al crecimiento pese al arranque irregular.