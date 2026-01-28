El sincericidio de Ariel Broggi, DT de Gimnasia, al admitir que podría haber hecho antes los cambios: "Estoy de acuerdo"

Después del golpe que recibió Gimnasia en casa, Ariel Broggi habló sin filtro, asumió errores y volvió a remarcar que el equipo está en plena construcción.

Ariel Broggi, DT del Lobo, tuvo una llamativa autocrítica luego del 0-1 ante San Lorenzo en el Legrotaglie.

"Las sensaciones no terminan siendo buenas porque perdés, pero el equipo dio la cara", expresó el DT. Y agregó: "A medida que pasen los partidos nos vamos a ir sintiendo cada vez mejor", en referencia al proceso de adaptación del Mensana a la Primera División tras su paso por la Primera Nacional.

Ariel Broggi dio la cara, asumió errores y fue claro tras la derrota Bardaro y Ayude Damián Ayude, DT de San Lorenzo, se saluda cordialmente con Cristian Bardaro, ayudante de campo de Ariel Boggi, el DT del Lobo. Alfredo Ponce /MDZ Uno de los momentos más destacados de la conferencia se dio cuando una periodista le consultó por el arbitraje y por la demora en los cambios, como el de Luciano Cingolani. Tras un breve intercambio, Broggi reconoció: "Sí, sí, puede ser. Es válido también. Yo estoy de acuerdo con vos, que capaz que en ese sentido hubiera hecho los cambios antes".

El entrenador explicó que la decisión estuvo ligada a lo físico y al momento de varios jugadores. "Armoa no está para más de 30 minutos hoy. Álvarez viene sumando minutos de juego", detalló, y remarcó que varios refuerzos llegaron sobre el inicio del torneo.

Brian Ferreyra y Nacho Perruzzi El delantero del Lobo Brian Ferreyra, quien jugó los últimos 10 minutos, intenta llevarse el balón ante la marca del volante mendocino de San Lorenzo, Ignacio Perruzzi. Alfredo Ponce /MDZ Además, admitió que el equipo no pudo sostener el nivel del primer tiempo. "Entramos en el contexto de San Lorenzo, que no nos dejó jugar cómodos y nunca pudimos tener la claridad que tuvimos antes", sostuvo.