Pierre Gasly vuelve a ser citado por los comisarios en China tras la carrera Sprint

Pierre Gasly deberá presentarse ante las autoridades de la FIA por un incidente ocurrido antes de la carrera Sprint en Shanghái.

Pierre Gasly volvió a quedar bajo investigación en el Gran Premio de China de Fórmula 1. Tras la carrera Sprint disputada en el circuito de Shanghái, el piloto francés de Alpine fue citado por los comisarios deportivos para comparecer en una audiencia oficial.

Según la notificación emitida por la FIA, Gasly deberá presentarse acompañado por un representante del equipo Alpine para responder por un incidente detectado antes de la competencia corta del sábado. El hecho está relacionado con una posible irregularidad en la salida del monoplaza desde la zona de boxes. Cabe recordar que Gasly ya había sido investigado en la qualy para la Sprint por un episodio en el que estuvo involucrado Max Verstappen.

Verstappen explotó por radio contra Gasly en Shanghái Verstappen explotó por radio contra Gasly en Shanghái El documento oficial menciona una “presunta infracción del Artículo B1.6.2b.i del Reglamento de la FIA F1 – presunta liberación en una condición insegura del auto 10 a las 10:30”. Por ese motivo, el francés fue convocado para una audiencia programada a las 12:30, hora local.

Qué implica una “liberación insegura” La investigación gira en torno a un procedimiento que se produce cuando un equipo libera su monoplaza desde el box sin garantizar que la maniobra sea segura respecto del tránsito de otros autos o del personal en el pit lane.

El reglamento deportivo de la Fórmula 1 contempla sanciones para este tipo de situaciones si los comisarios consideran que existió riesgo o incumplimiento del procedimiento establecido.