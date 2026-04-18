Pierre Gasly reveló que Alpine hará mejoras en su monoplaza para el GP de Miami: qué cambia

Pierre Gasly, quien tuvo un arranque subliminal en la temporada 2026, confirmó que la escudería francesa implementará un paquete de mejoras para Miami.

El mes de abril resultó clave para la Fórmula 1, ya que la suspensión de los Grandes Premios de Arabia Saudita y de Baréin generó un receso poco habitual en el calendario. Este parate permitió a la FIA avanzar en reuniones para evaluar posibles cambios reglamentarios, mientras que pilotos y equipos aprovecharon para reordenar sus agendas y trabajar en el desarrollo de los monoplazas.

En ese contexto, Franco Colapinto será protagonista el próximo 26 de abril en una exhibición en Buenos Aires que promete ser histórica. En paralelo, Alpine enfoca sus esfuerzos en llegar con mejoras al Gran Premio de Miami, con el objetivo de seguir escalando en el campeonato.

Pierre Gasly reveló que Alpine aplicará mejoras en su auto para el GP de Miami El propio Pierre Gasly confirmó este avance en una entrevista con el podcast Undercut de L’Equipe, donde anticipó que se verá una versión optimizada del A526, un monoplaza que ya suma 17 puntos en la temporada 2026 y que buscará consolidar la evolución del equipo en la reanudación del calendario: “Introduciremos mejoras en Miami, el equipo está aumentando la producción de piezas para poder llevar las mejoras a pista una carrera antes de lo previsto“, reveló.

pierre gasly qualy Gasly reveló que Alpine llegará a Miami con un paquete de mejoras. X @AlpineF1Team

El francés también reconoció que el objetivo de Alpine es llegar con un paquete de mejoras más completo a las carreras de Gran Premio de España, Gran Premio de Mónaco y Gran Premio de Canadá, marcando una dinámica distinta respecto a 2025, cuando el equipo optó por frenar el desarrollo para enfocarse en el nuevo reglamento.